業界指港銀加息幅度可接受　貸款500萬每月要供多呢個數...

中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於香港經歷逾十年之超低息環境，不少人已習慣以超低按息供樓，今年進入加息周期息率上升步伐較以往加快，令部分置業人士入市決定趨審慎，近月樓市氣氛轉淡，但買家已準備進入加息周期，相信已在消化加息影響，香港跟隨美息升勢但屬於不同步滯後加息周期，息率加幅相對溫和，今年美國加息累計3.75%，本港最優惠利率P累計加幅僅0.375厘，而按息累計加幅約1.5厘(年初1.5%加至現時約3厘)，相信加息對供樓負擔之影響仍屬大眾接受幅度。

她預期，本港按息於年底仍處約3厘多附近低水平，在過往歷史30年平均按息約4%仍屬低水平，相信市場已逐步消化加息因素，單計加息因素對樓市實質影響不大。

是次加息後(P=5.375%)，一手H按封頂息率增至2.875%，二手物業H按封頂息率增至3.125%，供樓負擔及壓力測試將再調升。假設貸款額500萬元、年期為30年、選用二手物業H按並以封頂息率計算，未加息前，實際息率為2.875厘，每月供款為20,745元，壓力測試要求為44,101元。而港P增加0.25厘，實際息率升至3.125厘，每月供款將增674元或3.2%至21,419元，壓力測試將增1,270元或2.9%，至45,374元。

經絡曹德明指，現時的按息水平仍屬超低息水平，利率只是步向正常化，是次加息供樓負擔未見大增，仍屬健康水平。長遠而言，整體經濟環境、樓價走勢及失業率對樓按市場的影響相對較大。不過料加息將會持續，未來一、兩年的供樓負擔將逐步增加，他提醒供樓人士須有長遠穩健的財務安排，而有意置業人士則避免借盡按揭成數及年期，預留空間及備用資金，並衡量自身負擔能力才入市。