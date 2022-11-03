星之谷：最優惠利率未來一年料升多1厘

滙豐公布，周四(3日)起調整最優惠利率(P)0.25厘，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，銀行資金成本與一個月同業拆息(HIBOR)掛鈎，由於12個月期的HIBOR已在5.3厘以上，創14年高，他預計，最優惠利率會繼續上升，未來一年會升多1厘。

銀行上調最優惠利率(P)0.25厘，由於H按已達封頂息多時，故無論H按還是P按的貸款人都受影響。與9月未加息之前比較，以還款期30年計，每100萬港元貸款額對比，每月還款額將增加約197至332元不等。假設業主買入一手樓，選用H按貸款400萬元，分30年還款，每月供款會增加約791元，至16,596元，升幅達5%。

另一方面，在資金成本上漲之下，預計銀行會繼續上調港元定期存款利率來吸納長期資金，估計未來幾個月各銀行都會較進取，大加港元定期存款息率，一年定期普遍會衝上至少5厘，並出現各種破頂息。

然而，由於目前經濟仍然疲弱，短期貸款需求低迷，一年期貸款普遍仍然是1至2厘的息口水平，雖然最優惠利率已經開始調升，但預期短期貸款利率會升得比較慢，令私人借貸及定期存款之間出現「套利」空間，或成為部分人「無本生利」、賺取息差的選擇。