必嘉坊．迎匯首張價單呎價21238元 入場費458.8萬
2022年11月03日 13:47
東網電視更多新聞短片
林達民
恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊．迎匯周四(3日)公布首張價單，提供56伙，折實平均呎價約21,238港元，較該系列第1期於今年6月推出的首批折實平均呎價23,888低約11%。是次推出的開放式單位入場費為458.82萬元。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目上一期及今期項目各有條件，定價沒有刻意參考，並形容是次價單屬「無憂價」，按市場釐定有銷路的價格。不排除後續有加價空間。
對於滙豐銀行周四(3日)宣布上調港元最優惠利率至5.375厘，林認為，現時息率仍在低位，加息對買家的心理因素大於實際影響，部分買家已計算加息因素。
林指出，首批單位包括10伙開放式戶、34伙一房戶、10伙兩房戶及2伙三房戶，實用面積222至514方呎。
售價方面，扣除最高10%折扣優惠後，折實售價介乎458.82萬至1,125.54萬元，折實呎價由20,263至22,510元。按定價計，首批單位市值約3.8億元。另會提供第二按揭付款計劃。
項目會明日起對公眾開放示範單位，有機會周六收票，最快月內開售。
首批入場單位為6樓A室，實用面積222方呎，折實呎價約20,668元。呎價最低單位為6樓F室，實用面積270方呎，折實售價547.11萬元，折實呎價約20,263元。