必嘉坊．迎匯首張價單呎價21238元　入場費458.8萬

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目上一期及今期項目各有條件，定價沒有刻意參考，並形容是次價單屬「無憂價」，按市場釐定有銷路的價格。不排除後續有加價空間。

對於滙豐銀行周四(3日)宣布上調港元最優惠利率至5.375厘，林認為，現時息率仍在低位，加息對買家的心理因素大於實際影響，部分買家已計算加息因素。

林指出，首批單位包括10伙開放式戶、34伙一房戶、10伙兩房戶及2伙三房戶，實用面積222至514方呎。

售價方面，扣除最高10%折扣優惠後，折實售價介乎458.82萬至1,125.54萬元，折實呎價由20,263至22,510元。按定價計，首批單位市值約3.8億元。另會提供第二按揭付款計劃。

項目會明日起對公眾開放示範單位，有機會周六收票，最快月內開售。

首批入場單位為6樓A室，實用面積222方呎，折實呎價約20,668元。呎價最低單位為6樓F室，實用面積270方呎，折實售價547.11萬元，折實呎價約20,263元。