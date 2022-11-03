【產經直播】風雨過後現「鷹」　港股難見曙光？

2022年11月03日 16:13
  • 東網電視
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    美國聯儲局一如市場預期再加息0.75厘，不過聯儲局主席鮑威爾會後繼續放「鷹」，堅持進取加息，隔晚美股倒跌，港股亦結束2日升勢，周四(3日)跟隨外圍低開349點，最多挫525點，低見15,301點，收市仍跌487點，報15,339點。市場如何解讀議息聲明，以至鮑威爾言論？港股短期又繼續尋底？
    中聯通A股與騰訊(00700)獲批設合營企業，專注於內容傳遞網絡及邊緣運算業務，中聯通H股(00762)盤中曾升逾6%，其後則升幅收窄，收市僅升2%，中聯通前景可看俏？
    聯想集團(00992)公布中期業績，截至9月底多賺8%至10.57億美元，創下紀錄新高，並派中期息8港仙，但聯想收市偏軟，呢份業績收唔收貨？依家可唔可以撈貨？
    國際油價方面，美國上周原油庫存意外地減少，油價於聯儲局加息後仍依然維持高企，隔晚布油及紐油均收升1%，港股「三桶油」則個別發展，僅中石油(00857)逆市靠穩，收升0.3%，油價仲有冇得繼續升？
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