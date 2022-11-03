【產經直播】風雨過後現「鷹」　港股難見曙光？

美國聯儲局一如市場預期再加息0.75厘，不過聯儲局主席鮑威爾會後繼續放「鷹」，堅持進取加息，隔晚美股倒跌，港股亦結束2日升勢，周四(3日)跟隨外圍低開349點，最多挫525點，低見15,301點，收市仍跌487點，報15,339點。市場如何解讀議息聲明，以至鮑威爾言論？港股短期又繼續尋底？

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