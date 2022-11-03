道期牛皮　油價挫逾1%

美匯指數報112.48；港匯見7.8496；離岸人民幣(CNH)報7.3424；美元兌日圓報147.94；歐元處0.9776；英鎊報1.1336。金價報1,762美元。油價跌逾1%，布油報95.08美元，紐油報88.81美元。比特幣企2萬美元。道指期貨跌3點。

●市後關注點

-20:00 英倫銀行公布議息結果

-20:30 美國10月22日當周持續申請失業救濟人數；美國上周首次申領失業救濟人數；美國9月貿易帳

-22:00 美國9月工廠訂單

-聯想集團半年多賺逾8%，派息8仙。

-渣打斥逾1.8億元收購星跨境支付平台Partior的25%股權。

●息口去向：

-美國聯儲局加息0.75厘，利率升至近15年來最高。

-滙豐明日起上調P息0.25厘，年利率加至5.375厘。

-恒生銀行加P息0.25厘，至5.375厘。

-業界指港銀加息幅度可接受，貸款500萬每月要供多呢個數...

-馬來西亞加息0.25厘，符合市場預期。

-菲律賓提前兩周預告將加息0.75厘。

●金融峰會

-余偉文：市民要準備繼續加息，置業借貸時評估風險。

-史美倫：香港繼續擔當超級聯繫人角色，連結東西方。

-港府：負資產情況未算嚴重，毋須調整房策。

●香港10月PMI為49.3，連縮2個月，企業續看淡前景。

●必嘉坊．迎匯首張價單呎價21,238元，入場費458.8萬。

●中國經濟：

-中國10月財新服務業PMI降至48.4，差過預期。

-財政部：內地首9月發行新增地方政府債逾4.2萬億人幣。

●恒大財困！許家印布力徑別墅傳已被銀行接管。

●星展集團第3季純利22.4億坡元破紀錄，按年多賺32%。

●Twitter再傳大裁員，馬斯克擬炒一半員工。

●格林斯潘：即使聯儲局停止加息，美元仍會強勢。