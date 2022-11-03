聯想：美晶片禁令不對集團構成重要影響

個人電腦收入為集團主要收入來源，佔比62.6%，智能設備業務集團總裁Luca Rossi表示，集團對包括個人電腦等電子設備長遠需求持正面態度，主因鑑於數碼化大趨勢下，這些電子產品應用不可或缺。

再者，整個個人電腦市場都趨向更高端技術要求，未來將出現一輪設備更替，故短期市場雖出現需求放緩，惟仍看好其中、長期發展。

至於美國針對中國的晶片禁令會否影響集團晶片供應，楊氏表示，不認為會對集團業務造成「重要影響」。有關集團的晶片供應狀況，他稱，上季個人電腦的晶片供應已大幅改善，上季低端智能手機的晶片供應則有些不足，用在基礎設施方案業務集團(ISG)的晶片亦出現短缺，惟整體晶片供應已較年初有所改善。

首席財務官黃偉文指，集團逾半收入以非美元貨幣計值，當中許多貨幣兌美元的匯率按年出現前所未有的貶值，匯率波動因而加劇換算影響，公司上半年因貨幣換算對收入的影響達6%，料外匯市場將持續波動。