新地旗下白石角University Hill最快月底開售

新地副董事總經理雷霆表示，早前推出的Silicon Hill第1期銷情理想。而現時推出的University Hill，鄰近科學園、中文大學及中文大學醫院等，亦靠近正式落實會興建的港鐵白石角站，相信項目優勢無限，前景秀麗。目前該盤正加緊印製售樓說明書，示範單位亦正趕工。

雷氏指，該盤為集團年內最後一個推售項目，預計明年上半年將會推出屯門兆康NOVO LAND新期數、以現樓形式推售沙田瓏珀山、天水圍輕鐵天榮站發展項目，將會繼續「月月有樓賣，新盤停不了」。

新地代理總經理胡致遠指，今期推出的University Hill位處整個項目的中間部分，由5座樓高11至12層的住宅大樓組成，提供607伙。戶型涵蓋開放式至三房間隔，當中逾一半的標準戶屬兩房間隔，定價會參考項目第1期及市場其他項目。