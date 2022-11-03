各區住宅大劈求售！屯門居屋半個月減價12%沽

近日居屋樓價跌幅都顯著，屯門兆禧苑有兩房單位，放盤半個月即減48.5萬元，已補價自由市場售361.5萬元，平過近期一房單位成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李偉寧透露，小西灣藍灣半島3座低層C室，實用面積約605方呎，套三房間隔，可望山景及海景，以918萬元易手，呎價約15,174元，新買家屬於外區家庭客。

●中原陳家鴻表示，北角柏傲山6座低層B室，實用面積約1,188方呎，套四房間隔，以3,200萬元連租約易手，呎價約26,936元，較1年前同類型低層單位做價低298萬元或約8.5%，原業主2014年以3,157萬元買入，計及發展商回贈及收租多年，料賺約兩成。

●中原鄭煜指，西半山嘉兆臺3座低層A室，實用面積約812方呎，套三房間隔，望樓景，以1,350萬元易手，呎價約16,626元，新買家原為同區租客，認為供樓好過租樓，趁機入市。

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九龍區

●美聯徐廣森稱，九龍灣德福花園N座高層1室，實用面積約588方呎，兩房間隔，獲同區分支家庭承接，單位原先叫價700萬元，原業主見「見票」再調減62萬元，減幅約8.9%，成交價638萬元，呎價約10,850元。

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新界區

●中原劉俊雄稱，屯門居屋兆禧苑C座中層6室，實用面積約415方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價410萬元，放盤半個月，原業主因應市況多次減價，累減48.5萬元，以361.5萬元沽出，呎價約8,711元，做價屬同類型單位近年新低，平過一房價。

●中原伍錦基指，將軍澳東港城2座中層D室，實用面積約619方呎，套三房間隔，7月開價960萬元，連減六口價至808萬元才獲洽購，風球下最終以800萬元成交，創屋苑三房戶1年新低，呎價約12,924元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢西沙小築F段雙號洋房，實用面積約1,526方呎，套四房連工人房間隔，連約767方呎花園，累減700萬元，減幅達23.3%，以2,300萬元售出，呎價約15,072元，低市價約15%，同屬F段花園面積較大洋房，上月呎做2.7萬元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山迎海．星灣御23座中層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，放盤兩個月，原先叫價830萬元，減32萬至798萬元獲買家承接，呎價約15,616元，屬兩房戶近兩年呎價新低。

●中原黎宗文稱，大圍居屋嘉田苑於3號風球下錄得成交，單位為A座中層7室，實用面積約469方呎，兩房間隔，7月於已補價自由市場放盤叫價約600萬元，日前議價後以500萬元易手，呎價約10,661元，累減100萬元。

●中原劉德興指，粉嶺名都2座中層H室，實用面積約376方呎，兩房間隔，放盤時開價約450萬元，議價後在3號風球下以428萬元易手，呎價約11,383，累減22萬元，新買家為上車客，見近日樓價回落，把握機會入市自用。

●中原王勤學表示，元朗區11月暫錄得7宗二手買賣，，昨日颱風下錄得5宗，包括金龍樓中層E室，實用面積約454方呎，兩房間隔，開價550萬元，減價34.4萬至515.6萬元沽出，呎價約11,357元，減幅約6%。

●利嘉閣朱子華稱，元朗朗屏8號5座中層E室，實用面積約371方呎，一房間隔，新近以約530萬元易手，呎價約14,286元，原業主於2016年4月以約435.3萬元一手購入，持貨約6年帳面獲利約94.7萬元，物業升值約22%。

●美聯曹錦輝透露，元朗YOHO Town第7座低層C室，兩房連露臺設計，實用面積約463方呎，上車客睇樓後即相約洽談，8號風球下仍不放棄，終獲減價約111.2萬元，以608.8萬元成交，呎價約13,149元，樓價創5年新低。

●利嘉閣文錦璋指，元朗錦綉花園紫荊南路單號屋，實用面積約902方呎，三房間隔，兩層連花園，望園景，叫價約1,200萬元，近日獲買家洽詢，最終累減約135萬元，以1,065萬元易手，呎價約11,807元。

●中原蔡旭翔表示，元朗錦綉花園B段第7街單號屋，實用面積約840方呎，9月時開價約1,180萬元，10月初減至1,050萬元，日前議價後以898萬元沽出，呎價約10,690元，新買家為用家。

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