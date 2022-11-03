加拿大傳勒令3家中企撤關鍵礦業投資　華促加方停止無理打壓

外媒報道，加拿大政府周三(2日)以國家安全為由，下令3家中國企業撤出加拿大關鍵礦產公司的投資。據加拿大官方聲明，被勒令撤出股權的外資包括Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources、Chengze Lithium International，以及Zangge Mining Investment (Chengdu)。

報道指，加拿大政府要求Sinomine出售Power Metals的礦業股權，Chengze Lithium剝離其在Lithium Chile的投資，Zangge則被要求退出Ultra Lithium的投資。

據內媒報道，對於有關事件，外交部表示，加方泛化國家安全概念，人為設置障礙的做法，不利於有關產業發展，有損產業鏈供應鏈穩定。中方敦促加方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在加投資創造公平合理的營商環境。中國政府將堅定維護本國企業正當合法權益。

外媒報道指，加拿大商務部長商鵬飛(Francois-Philippe Champagne)周三表示，在加拿大國家安全和情報部門對外國公司進行「嚴格審查」後，加國政府下令剝離這些公司。商鵬飛提到，儘管加拿大繼續歡迎外國直接投資，但當投資威脅到國家安全和關鍵的國內外礦產供應鏈時，他們將果斷採取行動。

加拿大蘊含大量鎳、鈷及鎂等電動車電池關鍵原料，對潔淨能源及其他技術至關重要。預計未來幾十年對礦物需求將顯著擴大。