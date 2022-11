凱雷：日政府致力刺激通脹促日圓貶值　兌港元或跌至...

今年以來日圓跌跌不休,兌每美元匯價貶值幅度達三成,淪為全球主要貨幣中表現最弱者。在港出席國際金融領袖投資峰會「與國際投資者對話」環節專題討論的凱雷投資集團聯合創始人、臨時首席執行官兼聯席董事長William E. Conway表示,目前個人最喜歡的市場正是日本,部分原因是日圓大幅貶值,明言「對於持美元的人而言,日本所有東西都猶如在大平賣!(everything's on sale in Japan for people who have dollars)。」

樂見下試178兌每美元

Conway指出,日圓匯價料將進一步貶值,並可以大加利用。他相信,若日圓兌每美元低見160甚至178水平(即每百日圓分別兌4.9或4.4港元),屆時可達成非常吸引的交易。他聲言,較喜歡在企業業績上賺錢,而非從貨幣表現,然而只要日本繼續專注於刺激通脹、繼續維持負利率,日圓就可能持續疲軟,而日本的貨幣政策決策者似乎亦正致力於實施這一政策。

他又認為,由於日圓拆息約處零水平,借錢成本便宜,有利在日本投資私募股權,亦可透過增加交易槓桿來提升股本回報率,惟補充日圓資產存在貶值風險,故投資日圓資產宜作貨幣對沖,以降低匯兌風險。