美股道指跌逾400點　Under Armour績後升逾9%

聯儲局「放鷹」衝擊市場，美股早段跌幅擴大，道指跌415點，報31,732點；標指跌61點，報3,698點；納指跌199點，報10,325點。港股夜期報15,327點，升5點，低水12點。

【21:31】有對沖基金警告全球正步向「惡性通脹」，道指周四(3日)早段跌234點，至31,913點；標指跌41點，至3,718點；以科技股為主的納指跌114點，至10,410點。

最新數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少1,000人，至21.7萬人，少過預期的22萬人；截至前周止持續申領人數148.5萬人，則多過預期。另美國9月貿易赤字達733億美元，多過預期的723億美元。

港股外圍方面，恒指夜期現報15,296點，跌26點，低水43點。

外媒引述一封來自對沖基金Elliott的信表示，該行警告其客戶指，全球將朝「惡性通脹」邁進，將可能導致自二次世眾大戰以來最差的金融危機「全球社會崩塌，以及國內或國際間衝突」，惟該行又指，目前還不確定，但這是目前的發展方向。

該行表示，投資者將在上述金融劣勢中難以賺錢，不能自恃經歷過1970年代石油危機、1987美國股災、科網泡沫，以及2008年環球股災等金融危機而以為自己「已看過一切」，估計股市仍未跌完，由頂點到底跌幅達50%實屬正常，但未知此情況何時出現。

美企裁員消息不斷接踵而來，自全球首富馬斯克入主社交平Twitter前已傳收購後將炒人，曾傳裁員佔比高達75%後，外媒最新消息指將裁走約3,700人，意味約一半員工將收到「大信封」，料於今日通知受影響人員，公司正商討裁員補償方案，包括被解雇員工獲得60日遣散費。

馬斯克亦有意改變Twitter目前不固定工作地點模式，欲要求他們重返辦公室，惟有可能出現特例。

傳裁員的還有摩根士丹利，據報該行因交易業務受高通脹和經濟下行打擊，將於未來數周在全球展開裁員，主要集中在亞太地區，當中與中國業務相關，部分人手涉及內地和香港資本市場團隊，另一消息人士又指亞太地區將裁走逾30名科技投資銀行團隊成員，惟強調最終裁員規模和時間仍未確定，該股跌1.35%。

康菲石油公司(ConocoPhillips)第三季收入按年增86.07%至216.14億美元；純利增90.29%至45.27億美元；經調整每股盈利3.6美元，主要受惠期內國際油價高企。公司將其季度股息提高了11%，並在現有的股票回購計劃中增加200億美元，同時上調全年營運資本指引3億至81億美元，以反映通脹等影響，其股價股曾升2.34%。

美國運動品牌Under Armour截至9月底止第二財季純利按年23.37%至8,692.5萬美元，好過預期，其股價升9.65%。