金融峰會圓滿落幕　余偉文：金管局明年「30大壽」再辦

國際金融領袖投資峰會周五（11月3日）圓滿結束。在為期3日的峰會中，合共有26名金融業界翹楚就應對一系列的全球經濟、金融、科技及地緣政治發展以及把握當中的機遇分享了他們獨到觀點和想法。

金融管理局總裁余偉文表示：「國際及本地金融界對峰會的熱烈反應令我們深受鼓舞。峰會向全球展示國際金融界對香港的堅定信心。我在此衷心感謝所有出席峰會的嘉賓，尤其是來自海外的參會者。同時，我們很高興看到參會者及訪客們能利用這次機會與他們的本地員工、客戶和持份者再次親身交流。隨着香港進一步開放復常，我們期望更多盛事及活動在香港進行。」

余偉文亦預告：「有鑑於這次峰會十分成功，我們計劃於明年適逢金管局成立30周年之際，再度舉辦國際金融領袖投資峰會。」

在11月2日的峰會上，講者討論如何駕馭利率上升、滯脹、日趨複雜的地緣政治，以及疫情持續所帶來的不確定性。講者們也探討科技和可持續發展這兩大趨勢將如何影響金融業的未來發展。內地金融監管機構領導則就内地經濟的情況和內地金融市場持續開放所帶來的發展機遇，分享他們的精闢見解。

11月3日香港金融管理局聯同金融學院合辦的「與國際投資者對話」研討會邀請了八家全球頂尖投資管理機構的代表發言，集中討論環球投資前景及投資者能如何在現時的投資環境下管理風險及把握未來機遇。

峰會匯聚超過200位來自全球約120家金融機構的國際和地區負責人，當中超過40家機構由集團董事長或行政總裁代表，參與峰會的機構涵蓋銀行、證券、資產管理、主權財富基金、私募股權和風險投資、對冲基金和保險公司等各個金融界別。