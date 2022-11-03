阿里雲自研「倚天710」CPU晶片大規模應用

阿里巴巴旗下阿里雲於杭州舉行為期3日的「雲棲大會」，阿里雲智能總裁張建鋒於會上表示，集團自研中央處理晶片(CPU)倚天710已大規模應用，阿里雲未來兩年20%的新增算力將使用自研CPU。

他又稱，該晶片已在阿里雲數據中心大規模部署，算力性價比提升逾30%，單位算力功耗降低60%。

阿里雲同時推出ModelScope的模型即服務(MaaS)平台，開源包括預訓練模型在內的數百個人工智能模型供全球發開者和研究人員使用；並推出一系列serverless數據產品及升級版數據分析和智能計算綜合平台，助客戶運用雲技術促進商業創新。

張建鋒表示：「雲計算從根本上改變了計算資源的組織、建設和商業模式，同時也改變了軟件研發範式，並加速了雲和端的融合。」

另外，阿里雲亦宣布發布了「無影」端雲融合架構，可以應用在「無影」手提電腦上。用戶可在雲端電腦上同時執行包括Windows、Linux、Android在內的作業系統。由於軟體均在雲端部署與執行，終端裝置無需安裝軟體，進而大大降低對儲存容量的需求。