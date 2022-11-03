加息推冧樓市！傳港島三房僅售600萬　做價較3年前挫4成

息魔再臨，二手樓市雪上加霜，樓價勢進一步回落。部分大型屋苑率先劈價。消息透露，鰂魚涌南豐新邨12座高層D室三房戶，實用面積約516方呎，上月初開價870萬元，累減至600萬元沽，呎價約11,628元。樓價重返2016年水平，較3年前高位跌近四成。

樓價重返2016年價位的還有大埔嵐山，美聯楊浩然稱，該屋苑3座低層C室套三房戶，曾叫價730萬元放售，早前以695萬元易手，呎價僅約9,456元，時光倒流6年前。

亦有業主擴大減幅出貨。中原許偉業指，葵涌廣場1座低層H室，實用面積約516方呎，去年曾叫價930萬元，近期已減至728萬元。原業主近日加快移民，周四加息後再減67萬元，僅售661萬元，低估價約9.2%，呎價約12,810元。據了解，同類型中層戶上月曾售840萬元。

與此同時，各區亦湧現劈價放盤。香港置業劉浩勤表示，將軍澳周四錄至少10個減價盤，當中新都城1期細單位，叫價由780萬減至623萬元，減幅約20%。世紀21奇豐黎樹森透露，粉嶺上車盤錄多宗減價，牽晴間三房戶最初開價737萬元，早前減至668萬元，今再減至638萬元。