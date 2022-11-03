新盤UPDATES：發展商審慎 紅磡項目開價較早前平
2022年11月03日 21:57
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樓價跌勢未止，發展商推盤開價亦相當審慎。紅磡新期數項目今(3日)公布首張價單，惟折實平均呎價相比5月個前，同系列的上一期數項目低約11%。另一方面，雖然中小型單位去貨速度放緩，但豪宅新盤近日交投則略為加快。
●紅磡必嘉坊．迎匯首張價單折實平均呎價21,238元
恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊．迎匯周四(3日)公布首張價單，提供56伙，折實平均呎價約21,238港元，較該系列第1期於今年6月推出的首批折實平均呎價23,888低約11%。是次推出的開放式單位入場費為458.82萬元。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目上一期及今期項目各有條件，定價沒有刻意參考，並形容是次價單屬「無憂價」，按市場釐定有銷路的價格。不排除後續有加價空間。
對於滙豐銀行周四(3日)宣布上調港元最優惠利率至5.375厘，林認為，現時息率仍在低位，加息對買家的心理因素大於實際影響，部分買家已計算加息因素。
林指出，首批單位包括10伙開放式戶、34伙一房戶、10伙兩房戶及2伙三房戶，實用面積222至514方呎。售價方面，扣除最高10%折扣優惠後，折實售價介乎458.82萬至1,125.54萬元，折實呎價由20,263至22,510元。按定價計，首批單位市值約3.8億元。另會提供第二按揭付款計劃。項目會明日起對公眾開放示範單位，有機會周六收票，最快月內開售。
●大埔白石角University Hill登場
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角Silicon Hill發展項目第2A期，周四(3日)正式命名為University Hill，目標於11月底或12月初開售。新地副董事總經理雷霆表示，早前推出的Silicon Hill第1期銷情理想。而現時推出的University Hill，鄰近科學園、中文大學及中文大學醫院等，亦靠近正式落實會興建的港鐵白石角站，相信項目優勢無限，前景秀麗。目前該盤正加緊印製售樓說明書，示範單位亦正趕工。
新地代理總經理胡致遠指，今期推出的University Hill位處整個項目的中間部分，由5座樓高11至12層的住宅大樓組成，提供607伙。戶型涵蓋開放式至三房間隔，當中逾一半的標準戶屬兩房間隔，定價會參考項目第1期及市場其他項目。
●馬鞍山Silversands沽2伙相連單位 吸金5,577萬元
信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，周四(3日)連錄兩伙相連單位成交，單日套現5,577.8萬元。上述成交單位包括2座6樓A室，實用面積1,111方呎，採四房一套連工作間間隔，以2,582.2萬元成交，呎價約23,242元。同時，毗鄰的2座6樓B室，實用面積1,249呎，則屬四房兩套連工作間間隔，成交價為2,995.6萬元，呎價23,983元。
市場估計，上述成交屬「一客兩食」，兩伙均由同一組買家購入。據悉，項目至今累售118伙，套現逾13億元。
●愉景灣意峰洋房售5,400萬元
據成交紀錄冊顯示，香港興業國際(00480)旗下愉景灣意峰，新近沽出12號洋房，實用面積2,171方呎，採四房連家庭廳間隔，連3,298方呎花園及850方呎天台，成交價為5,400萬元，呎價約24,873元。資料顯示，買家可免費獲得一部由發展商分配的二手哥爾夫球車。該盤由2020年起，迄今累沽6座洋房，總成交金額逾3.41億元。