新盤UPDATES：發展商審慎　紅磡項目開價較早前平

樓價跌勢未止，發展商推盤開價亦相當審慎。紅磡新期數項目今(3日)公布首張價單，惟折實平均呎價相比5月個前，同系列的上一期數項目低約11%。另一方面，雖然中小型單位去貨速度放緩，但豪宅新盤近日交投則略為加快。

●紅磡必嘉坊．迎匯首張價單折實平均呎價21,238元

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目上一期及今期項目各有條件，定價沒有刻意參考，並形容是次價單屬「無憂價」，按市場釐定有銷路的價格。不排除後續有加價空間。

對於滙豐銀行周四(3日)宣布上調港元最優惠利率至5.375厘，林認為，現時息率仍在低位，加息對買家的心理因素大於實際影響，部分買家已計算加息因素。

林指出，首批單位包括10伙開放式戶、34伙一房戶、10伙兩房戶及2伙三房戶，實用面積222至514方呎。售價方面，扣除最高10%折扣優惠後，折實售價介乎458.82萬至1,125.54萬元，折實呎價由20,263至22,510元。按定價計，首批單位市值約3.8億元。另會提供第二按揭付款計劃。項目會明日起對公眾開放示範單位，有機會周六收票，最快月內開售。

●大埔白石角University Hill登場

新地代理總經理胡致遠指，今期推出的University Hill位處整個項目的中間部分，由5座樓高11至12層的住宅大樓組成，提供607伙。戶型涵蓋開放式至三房間隔，當中逾一半的標準戶屬兩房間隔，定價會參考項目第1期及市場其他項目。

●馬鞍山Silversands沽2伙相連單位 吸金5,577萬元

市場估計，上述成交屬「一客兩食」，兩伙均由同一組買家購入。據悉，項目至今累售118伙，套現逾13億元。

●愉景灣意峰洋房售5,400萬元