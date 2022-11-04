東方日報B1：港加息0.25厘　樓市更悲

隔晚美國聯儲局加息0.75厘，香港4大主要銀行周四齊上調最優惠利率（P息）0.25厘！滙豐周四宣布，由周五起上調港元P息，由年利率5.125厘調高至5.375厘，重返2008年水平。是次加P息普遍較預期幅度更大，地產業人士認為，對息口敏感的樓價今年將下跌約15%，加上負資產、銀主盤及新盤貨尾均創多年新高，反映樓市已響起警號！

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自從9月上調港元最優惠利率以來，一個月和3個月的香港銀行同業拆息繼續向上。再次上調利率，除了基於對近日宏觀經濟的評估，還考慮到貸款人的償付能力及向存戶支付的利率等因素；會繼續留意外圍環境，適時調整利率水平，而大前提是支持本港經濟各個環節重拾動力。恒生執行董事兼行政總裁施穎茵亦指，決定上調最優惠利率是考慮到各項市場狀況，包括資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘等。同時，各家銀行將港元活期儲蓄存款利率上調0.25厘。

金管局則按既定機制上調貼現窗基本利率0.75厘，至4.25厘，總裁余偉文強調，美國加息不會影響香港的金融及貨幣穩定，聯繫匯率制度也一直行之有效。香港多間銀行已經上調存貸利率，他建議市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，必須小心評估及管理息率上升的風險。

地產業界普遍預期加息對樓價及交投會有負面影響。當中，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行樓價指數今年首10個月已錄約8.9%的跌幅，加上樓市多個數據如負資產、銀主盤及新盤貨尾量都創多年新高，反映樓市已響起警號。他預期，若以樓價每月下調約2%的速度，料第四季樓價將下調約6%，全年下跌約15%，個別屋苑更有機會下挫約20%，屬樓市危險信號，期望政府因時制宜，檢視樓市辣招，及時減辣。更有地產代理商警告，發展商要準備蝕本賣樓。

長實首席營業經理郭子威亦稱，買家入市意欲必然受到影響，估計短期成交量會減少30%，估計今年餘下時間樓價仍有5%波動。萊坊董事王兆麒表示，相信未來一兩個月內P息仍有機會再上調，以新做按揭最受影響。由於實際按息已升至開始觸及3厘，加上經濟及股市表現疲弱，短期內繼續對市場購買力及樓價造成影響。

按揭業人士認為，雖然是次加息周期，本港P息前後兩次已累加0.375厘，但現時的按息水平仍屬超低水平，利率只是步向正常化。中原按揭董事總經理王美鳳預期，本港按息於年底仍處3厘附近低水平，比較再之前30年平均按息約4厘，仍屬低水平，相信市場已逐步消化加息因素。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則預料，加息將會持續，未來一兩年的供樓負擔將逐步增加。