深圳首三季經濟增長3% 兩新盤即日沽清
2022年11月04日 04:00
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（中新社圖片）
深圳市今年首3季本地生產總值(GDP)按年增3.3%，跑贏廣東省的2.3%及中國的3%水平，地方經濟穩步恢復或率先反映在個別一手樓的買家信心之上。據報背靠深圳市政府的深業頤瑞府旗下位於光明區的444套住宅項目於上周六開售，經歷不到3個小時的「搖號抽籤」後即日便沽清。
深圳控股(00604)母公司深業集團為深圳市政府全資擁有的國有公司，深業集團旗下深業置地打造的限價盤深業頤瑞府近日搶盡風頭，以商品房每方米預售價不高於4.53萬元人民幣(下同)，吸引1,220批客戶登記選樓，料吸金22億元，成為深圳今年第4個「日光盤」項目。另一個由深圳地鐵置業集團開發、位於該市南山西麗的深鐵閱山境花園項目，在過去周日接力推出23套現樓貨尾，更僅約半小時火速售罄。
碧桂園上月銷售跌27%
另一方面，內房龍頭碧桂園(02007)總部雖位處廣東省，但上半年廣東省以外地區的權益合同銷售佔逾八成，上月歸屬股東權益的合同銷售額僅錄333.3億元，按年跌27.27%。
值得一提是，評級機構標普決定，將上海掛牌、有國資背景的綠地控股長期企業信用評級從「CCC-」下調至「CC」，評級展望為負面；同時將公司優先無抵押債券的債項評級從「CC」下調至「C」。標普稱，該企流動性極弱，如未能延長債務期限，其美元債券很可能違約。