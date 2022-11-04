深圳首三季經濟增長3%　兩新盤即日沽清

深圳市今年首3季本地生產總值(GDP)按年增3.3%，跑贏廣東省的2.3%及中國的3%水平，地方經濟穩步恢復或率先反映在個別一手樓的買家信心之上。據報背靠深圳市政府的深業頤瑞府旗下位於光明區的444套住宅項目於上周六開售，經歷不到3個小時的「搖號抽籤」後即日便沽清。

碧桂園上月銷售跌27%

值得一提是，評級機構標普決定，將上海掛牌、有國資背景的綠地控股長期企業信用評級從「CCC-」下調至「CC」，評級展望為負面；同時將公司優先無抵押債券的債項評級從「CC」下調至「C」。標普稱，該企流動性極弱，如未能延長債務期限，其美元債券很可能違約。