高通削今年全球手機出貨預測

隨着消費者需求放緩、全球經濟逆風、中國新冠肺炎疫情防控措施等，智能手機市場正面臨嚴峻考驗。從事手機晶片設計的無廠半導體公司高通大幅下調今年全球手機出貨量預測，料將錄得低雙位數跌幅，而非此前估計的中單位數跌幅。

高通對於本季的業績指引亦遠差過市場預期，料收入僅介乎92億至100億美元，以中位數計相當於按年下跌10.32%。行政總裁艾蒙坦言，宏觀環境進一步惡化，加上中國延續疫情限制政策，導致需求減弱以及分銷商的庫存水平上升。

凍結招聘 擬減開支

儘管先前蘋果公司(Apple Inc.)的業績顯示iPhone銷售額仍錄得增長，但Android手機陣營的情況並不樂觀，為各大旗艦Android手機供應系統單晶片(SoC)的高通自然也是一損俱損。艾蒙表示，公司正在有紀律地管理經營開支，同時改善投資研發，以「謹慎地專注於汽車及物聯網(IoT)業務增長」。另邊廂，公司已凍結了招聘，並且計劃在成熟產品領域削減開支。

若單看上季業績，高通的表現其實也未至於太差。公司上季收入按年增長22.06%至113.96億美元，列帳純利按年增長2.68%至28.73億美元；非公認會計準則(Non-GAAP)純利則為35.48億美元，按年增長21.67%。