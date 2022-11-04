溫灼培：歐通脹失控　不利歐元

歐元區10月份以消費物價指數(CPI)衡量的年通脹率大幅攀上10.7%，現市場擔心歐洲的通脹可能要待2024年才能重返歐洲央行定下的2%通脹目標。假使這成了當地民眾及企業的普遍想法，定當會引至更顯著的工資增長及物價升幅，並造成惡性的通脹循環。

為阻止有關情況發生，周二歐洲央行行長拉加德受訪時指，該行必須大舉加息以對抗通脹，就是引至衰退也在所不惜。雖然如此，現市場估計於12月15日議息會議，歐央行仍將只加息半厘，機率為市場共識，相反，加息0.75厘的機率近乎零。

央行大幅加息有難度

歐央行謂要大舉加息是說易行難。就如10月27日的議息會議，歐央行雖大幅加息0.75厘，但實際上只把其官方指標利率推上1.5厘水平而已，與其通脹水平仍有相當大差距。再者，於10月的議息會議歐央行就是抽走量寬資金的時間表也不敢提出，只謂於12月會議再作研究。

面對能源危機及踏入冬季帶來的不確定性，除非到了12月歐洲的冬季仍異常和暖，否則要歐央行大舉加息實在困難。故此，不排除拉加德的言論只是出口術，目的是為支撐歐元匯價，免於歐元跌得太快進一步推升進口通脹，現時預測歐元兌美元年底目標0.95。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培