鄧聲興：醫藥板塊估值有望收復

自去年下半年以來，藥品板塊估值明顯下跌，創新藥賽道更是出現較大回落，市場投資由火熱轉向謹慎，多家生物科技(Biotech)公司估值從高位出現較大跌幅。然而，近日受集採預期利好政策集中釋放、貼息貸款及醫藥板塊低配等因素影響，醫療板塊持續反攻，表現非常強勢。本輪醫藥板塊的強勁反彈，相信是由市場和情緒雙重推動引致的爆發。

9月國務院常務會議提出，對高校、職業院校等地的設備購置和更新改造新增貸款，實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息2.5個百分點。國家衞健委發布《國家衞健委開展財政貼息貸款更新改造醫療設備的通知》，擬使用財政貼息貸款更新改造醫療設備。

支持政策持續回暖

到10月，國家醫保局表示，創新醫療器械暫不集採，同時暫未考慮將種植牙納入醫保支付範圍等。肝功生化檢測試劑22省帶量採購方案出台，降幅大幅放緩。創新藥方面政策端亦有所回暖，藥品新增適應症可簡易續約，毋須重新談判，由此可以看出政策持續回暖。

整體來看，藥品板塊第二季業績見底，第三季開始業績有望持續恢復，相信隨着不利醫藥行業的因素正在逐漸淡去，政策利好改善顯著，市場情緒有望持續修復，或讓估值不高的醫藥股有重新修正機會。業績潛在增量疊加低估值、受集採影響較低等特性，看好醫療板塊第四季的投資機會，醫療板塊強勢有望持續。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

(作者為註冊持牌人士)