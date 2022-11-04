金斯瑞附屬將在年會展示治療骨髓瘤療法臨床最新資料

cilta-cel是一種靶向B細胞成熟抗原(BCMA)的嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)療法，用於治療多發性骨髓瘤。海報將詳細解讀1b/2期CARTITUDE-1的研究分析以及CARTIFAN-1的最新資料。CARTITUDE-1研究評估患者的微小殘留病灶(MRD)陰性持續情況(6個月以上及12個月以上)。CARTIFAN-1是一項正在中國進行的cilta-cel用於治療既往接受過多重治療的復發或難治性多發性骨髓瘤(RRMM)中國患者的2期確證性試驗。這是CARTIFAN-1資料首次在會議上公布。

正在進行的多隊列2期CARTITUDE-2研究長期隨訪資料也將公布，介紹隊列B(早期(自體幹細胞移植(ASCT)後12個月內或開始抗骨髓瘤初始治療後12個月內)復發患者)及隊列C(出現進展且此前接受過非細胞抗BCMA免疫治療的多發性骨髓瘤患者)的結果。

CARTITUDE-6/EMagine的研究設計也將在會議上公布。該項3期研究旨在評估達雷木單抗、硼替佐米、來那度胺和地塞米松(DVRd)序貫cilta-cel與DVRd序貫ASCT用於治療新診斷多發性骨髓瘤患者的安全性和有效性。