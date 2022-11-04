道指跌146點　港股黑期升110點

●踏入亞洲時段，美匯指數升逾1%，報112.97；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報7.3285；美元兌日圓處148.28；歐元報0.9749，英鎊報1.1169。金價靠穩，報1,629.66美元。布油升上94.57美元，紐油跌至87.98美元。比特幣升0.4%至2.02萬美元。道指期貨跌60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水110點。

●美股三大指數連跌4日，道指收報32,001點，跌146點或0.46%；標指收報3,719點，跌39點或1.06%；納指收報10,342點，跌181點或1.73%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報15,474點，升135點或0.87%。

●即月恒生指數夜期收報15,550點，升228點，高水211點，成交20,695張。

●紐約期油收報每桶88.17美元，跌1.83美元或2.03%；布蘭特期油收報每桶94.67美元，跌1.49美元或1.55%。

●紐約期金收報每安士1,630.9美元，跌1.2%。

●英國富時100指數收報7,188點，升44點或0.62%；德國DAX指數收報13,130點，跌126點或0.95%；法國CAC指數收報6,243點，跌33點或0.54%。

●英倫銀行加息0.75厘，33年來最大單次加幅。

●美國10月ISM服務業PMI跌至54.4，兩年半新低。

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