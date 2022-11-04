轄下安樂機電違《競爭條例》被罰1.5億　安樂工程發布全年盈警

受限於協議的條款以及公司及安樂機電設備遵守協議的所有條件，公司將不會就訴訟被裁定違反《競爭條例》，且委員會同意(其中包括)(1)向競爭事務審裁處提出申請，暫停對公司的訴訟，直至其已結束其對訴訟中其他各方的法律程序；(2)於訴訟及第二輪訴訟結束時向審裁處申請，終止其於訴訟中，針對公司的案件；及(3)向審裁處建議，由審裁處頒令安樂機電設備就其構成訴訟及第二輪訴訟之標的事項，向香港政府支付罰款合共1.5億港元(「建議金額」)。上述申請及建議金額將受限於審裁處的命令。協議部分主要條款包括安樂機電設備承認責任，及關鍵條件包括公司及安樂機電設備，根據協議條款持續與委員會合作。

鑑於協議及第二輪訴訟，集團現將集團訴訟責任撥備，由6,000萬元增加至總額1.5億元。

此外，基於集團截至2022年9月30日止9個月的最近期未經審核綜合管理帳目，與2021年度同期相比，集團及其聯營公司的業務表現轉差，原因是COVID-19疫情影響、供應鏈中斷、材料成本增加及有關政府部門於2022年停止補貼援助。董事會初步估計，預計截至2022年12月31日止年度將錄得純利減少約60至65%。