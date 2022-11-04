轄下安樂機電違《競爭條例》被罰1.5億 安樂工程發布全年盈警
2022年11月04日 08:11
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前律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶轄下安樂機電被判巨額罰款。
前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程(01977)公布，於2022年11月3日，公司及安樂機電設備與委員會就解決訴訟及委員會將於適當時候向多名答辯人(包括安樂機電設備及數名第三方)發出的第二輪訴訟訂立一項合作協議。公司將不會在第二輪訴訟中被列為答辯人。
受限於協議的條款以及公司及安樂機電設備遵守協議的所有條件，公司將不會就訴訟被裁定違反《競爭條例》，且委員會同意(其中包括)(1)向競爭事務審裁處提出申請，暫停對公司的訴訟，直至其已結束其對訴訟中其他各方的法律程序；(2)於訴訟及第二輪訴訟結束時向審裁處申請，終止其於訴訟中，針對公司的案件；及(3)向審裁處建議，由審裁處頒令安樂機電設備就其構成訴訟及第二輪訴訟之標的事項，向香港政府支付罰款合共1.5億港元(「建議金額」)。上述申請及建議金額將受限於審裁處的命令。協議部分主要條款包括安樂機電設備承認責任，及關鍵條件包括公司及安樂機電設備，根據協議條款持續與委員會合作。
鑑於協議及第二輪訴訟，集團現將集團訴訟責任撥備，由6,000萬元增加至總額1.5億元。
此外，基於集團截至2022年9月30日止9個月的最近期未經審核綜合管理帳目，與2021年度同期相比，集團及其聯營公司的業務表現轉差，原因是COVID-19疫情影響、供應鏈中斷、材料成本增加及有關政府部門於2022年停止補貼援助。董事會初步估計，預計截至2022年12月31日止年度將錄得純利減少約60至65%。