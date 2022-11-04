美債息曲線倒掛幅度40年來最嚴重 白宮仍撐經濟無衰退？

美債孳息曲線「倒掛」，往往是預示經濟衰退的指標。外媒報道，美國2年期與10年期國債孳息曲線周四(3日)倒掛幅度創紀錄，擴闊至58.6個基點，惟白宮幕僚長克雷恩(Ron Klain)表示，美國沒有陷入經濟衰退，經濟數據顯示美國經濟穩固。

克雷恩指，美國沒有陷入衰退，美國的整體失業率處於50年來最低水平，經濟強勁且正在增長，並正創造就業機會。

在眾多經濟前瞻指標當中，「債息倒掛」常用作預警經濟衰退的信號。該現象是指年期較短的國庫債券的孳息率，高於年期較長的債券。換言之即「借款期更長、所付利息卻更少」，此現象雖悖於常理，卻往往能準確預測美國的經濟衰退。

美國2年期與10年期國債孳息曲線周四倒掛幅度創歷來最大，上一次出現如此大的倒掛幅度約在40年前，當時聯儲局前主席沃爾克(Paul Volcker)在1980至1982年大幅加息應對超級通脹，結果導致美國出現嚴重經濟衰退。

自1900年以來，2年期與10年期國債孳息曲線倒掛28次，其中22次出現經濟衰退。在過去6次衰退的情況中，在孳息曲線倒掛後6至36個月，經濟衰退就會開始。

TD Securities全球利率策略主管Priya Misra估計，國債孳息曲線或會持續倒掛，因為聯儲局可能持續加息，同時容忍經濟放緩，預計實際緊縮幅度可能導致經濟在2023年下半年陷入衰退。