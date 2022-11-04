姚浩然：恒指短線或上試16500點 業績股可博呢隻...
2022年11月04日 10:52
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美國聯儲局放鷹利淡環球股市，亨達財富管理董事總經理姚浩然稱，聯儲繼續加息並暗示12月放緩加息步伐是預計之內，預料明年第一或第二季初才完成加息。美國10月非農就業報告將於今(周五)公布，相信數據會反映就業市場強勁，影響股票市場，美股或會調整，投資者可吼位入貨。
港股方面，近期回調幅度較細，他認為恒指於15,300點有支持，短線或上試16,500點，但需留意內地經濟情況再作審慎部署。
下周公布業績的股份包括領展房產基金(00823)、百濟神州(06160)、中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、瑞聲科技(02018)及蔚來(09866)等。姚建議投資者可留意百濟神州、中芯、華虹半導體及瑞聲科技。他表示，晶片股在美國做好，即使內地晶片股受制裁，轉向內地發展亦是出路；而瑞聲科技則可小注吸納炒業績；蔚來汽車交付量未如理想，業績或差過預期；至於領展房產基金，美國債息高企下，不利股價。
香港4大主要銀行周四齊公布上調最優惠利率(P息)0.25厘，是次加P息普遍較預期幅度更大，姚浩然指，二手樓市較弱，或對新樓盤做成衝擊，認為香港樓市情況負面，地產股欠缺上升條件，投資價值不大，但息率或可支持股價企穩。