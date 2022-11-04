姚浩然：恒指短線或上試16500點 業績股可博呢隻...

美國聯儲局放鷹利淡環球股市，亨達財富管理董事總經理姚浩然稱，聯儲繼續加息並暗示12月放緩加息步伐是預計之內，預料明年第一或第二季初才完成加息。美國10月非農就業報告將於今(周五)公布，相信數據會反映就業市場強勁，影響股票市場，美股或會調整，投資者可吼位入貨。

港股方面，近期回調幅度較細，他認為恒指於15,300點有支持，短線或上試16,500點，但需留意內地經濟情況再作審慎部署。

香港4大主要銀行周四齊公布上調最優惠利率(P息)0.25厘，是次加P息普遍較預期幅度更大，姚浩然指，二手樓市較弱，或對新樓盤做成衝擊，認為香港樓市情況負面，地產股欠缺上升條件，投資價值不大，但息率或可支持股價企穩。