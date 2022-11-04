【高盛推介】阿里發力急彈 京東領漲恒指
2022年11月04日 10:56
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(3日)跌約6.5%，周五(4日)早段發力反彈，高開約1.6%後升幅擴大，最高見67.85港元。現報67.7元，升約7.5%。阿里旗下天貓公布，今年「雙11」活動已有82家品牌會員成交額突破1億元人民幣。
京東集團在本周三(2日)突破160元收市後，周四重回150元水平，跌約5.6%。周五高開約3.6%後急漲，再度重上160元水平，最高見167.2元，突破兩周高位。現報166.6元，升約9.2%，領漲恒指。日前京東科技與上海移動簽署戰略合作協議。
觀察個股輪證資金流向，京東好倉及淡倉於周四皆獲資金轉向流入，分別約600萬及60萬元。
阿里方面，好倉於周四獲資金積極轉向流入，有約1,010萬元，為周四最多資金流入的個股相關資產。
投資者如看好阿里，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價80元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高的阿里購(27151)。貼價選擇可留意阿里購(27416)。長期選擇可留意阿里購(25742)。牛證方面可留意阿里牛(60205)，與現價有約8元收回距離。
阿里購27151，行使價79.93元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.8倍，行使價80元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
阿里購27416，行使價73元，2023年4月20日到期，實際槓桿4.0倍，貼價。
阿里購25742，行使價80元，2023年6月20日到期，實際槓桿3.7倍，長期、低面值。
阿里牛60205，收回價60元，行使價58元，換股比率100，槓桿比率6.7倍。
阿里沽26929，行使價68.83元，2023年6月6日到期，實際槓桿2.3倍，貼價、低街貨。
阿里熊54010，收回價80元，行使價82元，換股比率100，槓桿比率5.5倍，高槓桿遠熊。
京東購27534，行使價200元，2023年4月20日到期，實際槓桿4.2倍，高槓桿、低街貨。
京東牛55268，收回價140元，行使價137.2元，換股比率500，槓桿比5.5倍，市場上最貼價、最高槓桿牛證之一。
投資者如看淡京東，可留意屬遠熊的京東熊(54778)，與現價有約15元收回距離。
京東熊54778，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率11倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。