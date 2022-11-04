【高盛推介】阿里發力急彈　京東領漲恒指

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(3日)跌約6.5%，周五(4日)早段發力反彈，高開約1.6%後升幅擴大，最高見67.85港元。現報67.7元，升約7.5%。阿里旗下天貓公布，今年「雙11」活動已有82家品牌會員成交額突破1億元人民幣。

京東集團在本周三(2日)突破160元收市後，周四重回150元水平，跌約5.6%。周五高開約3.6%後急漲，再度重上160元水平，最高見167.2元，突破兩周高位。現報166.6元，升約9.2%，領漲恒指。日前京東科技與上海移動簽署戰略合作協議。

觀察個股輪證資金流向，京東好倉及淡倉於周四皆獲資金轉向流入，分別約600萬及60萬元。

阿里方面，好倉於周四獲資金積極轉向流入，有約1,010萬元，為周四最多資金流入的個股相關資產。

阿里購27151，行使價79.93元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.8倍，行使價80元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。

阿里購27416，行使價73元，2023年4月20日到期，實際槓桿4.0倍，貼價。

阿里購25742，行使價80元，2023年6月20日到期，實際槓桿3.7倍，長期、低面值。

阿里牛60205，收回價60元，行使價58元，換股比率100，槓桿比率6.7倍。

阿里沽26929，行使價68.83元，2023年6月6日到期，實際槓桿2.3倍，貼價、低街貨。

阿里熊54010，收回價80元，行使價82元，換股比率100，槓桿比率5.5倍，高槓桿遠熊。

京東購27534，行使價200元，2023年4月20日到期，實際槓桿4.2倍，高槓桿、低街貨。

京東牛55268，收回價140元，行使價137.2元，換股比率500，槓桿比5.5倍，市場上最貼價、最高槓桿牛證之一。

京東熊54778，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率11倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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