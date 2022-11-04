【高盛推介】騰訊、美團急彈齊創半個月高　即市資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(3日)重回220港元水平收市，跌約4%，周五(4日)高開約1.4%後升幅擴大，更曾重上240元，最高見240.6元，突破半個月高位。現報239.8元，升約8.3%。有券商指騰訊旗下騰訊創投亦計劃與聯通創投成立合營公司，預料股價反應正面。

美團周四跌約3.5%，周五高開約3.5%後急漲至150元之上，最高見153.7元，亦突破半個月高位。現報152.8元，升約8%。有券商料美團今年第三季收入將增長25%，經調整後EBIT料達盈虧平衡。該行維持對美團「買入」評級，目標價235元。

觀察個股輪證資金流向，騰訊淡倉於周四獲資金轉向流入，有約80萬元。

美團方面，好倉於周四獲資金轉向流入，有約510萬元。本周二(1日)至本周四共錄得約3,640萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，周四北水繼續買入騰訊及美團， 分別錄得約12.4億及5.2億元資金淨買入。

騰訊購26926，行使價300元，2023年4月25日到期，實際槓桿5.6倍，高槓桿、熱門條款。

騰訊購26140，行使價310.2元，2023年2月23日到期，實際槓桿7.3倍，價外、低面值、進取選擇。

騰訊牛56888，收回價200元，行使價197.2元，換股比率500，槓桿比率4.9倍，相近近收回價牛證中街貨最低。

騰訊沽27596，行使價178元，2023年6月23日到期，實際槓桿3.4倍，低面值、低街貨。

騰訊熊53605，收回價270元，行使價273元，換股比率500，槓桿比率9倍，相近近收回價熊證中最高槓桿。

美團購26540，行使價175.6元，2023年3月27日到期，實際槓桿4倍，低面值。

美團牛56348，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率4.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團沽27366，行使價108元，2023年3月24日到期，實際槓桿3.3倍，低面值。

美團熊53602，收回價170元，行使價173元，換股比率500，槓桿比率9倍，相近收回價熊證中最高槓桿。

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