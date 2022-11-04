香港興業愉景灣地皮申建54幢住宅　提供858伙

上述擬議發展範圍坐落於愉景灣第10b區及22區(部分)，丈量約份第352約地段第385號餘段(部分)及增批部分，地盤面積約84.48萬方呎，申請將該等地帶改劃為其他指定用途註明 「體育及康樂會所(4)」B區、「住宅(丙類)13、住宅(丙類)14及住宅(丙類)15等地帶。

根據申請文件顯示，發展範圍分為3個區域，當中蘅峰以南沿海地皮為10b區，現時為巴士停泊處等，佔地約約45.19萬方呎，擬議共發展總樓面面積共約73.19萬方呎。當中，以地積比率約1.6倍，發展約61.03萬方呎住用樓面，提供共786個住宅單位，平均單位面積約764方呎，涉及34幢兩層高洋房，以及11幢樓高6層與5幢樓高16至18層的分層大廈。

另外，亦提供約12.16萬方呎非住用樓面。同時，興建一條長約400米的步道。現有的特定用途及裝置會被重新配置於在基座平台以下，而住宅則位於基座平台以上。

另一發展範圍為4a區，為蘅峰以北，現為園藝苗圃，地盤面積約7.65萬方呎，建議以地積比率約0.6倍，發展住宅樓面面積約4.84萬方呎，提供72伙，單位平均面積約667方呎。將興建4幢樓高5層的分層住宅大廈。至於22區的B區為船廠位置，佔地約23.05萬方呎，將提供約5.92萬方呎非住用樓面，物業樓高5層。

香港興業指出，是次規劃申請擬議將不再使用的後勤地方，通過改劃令擬議的附屬用途更能發揮土地的潛力，有關規劃申請能增加本港市場房屋供應，配合香港的規劃遠景和策略。