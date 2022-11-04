富瑞：iPhone 14內地銷情吹冷風　多多折扣都無用

外媒報道，美資投行富瑞(Jefferies)數據顯示，iPhone 14最近一周的中國銷量較去年同期下滑三分之一，顯示蘋果公司(Apple Inc.)在華銷售已陷困。分析師認為，就算今年「雙11購物節」提供更多折扣，也無助提振Pro機型以外的iPhone需求。Apple對報道未有回應。

富瑞分析師於報告表示，相較於iPhone 13系列，iPhone 14的四款機型在中國上市的首38天銷量下滑28%，最新數據更顯示跌幅已擴大至33%，就連表現較穩定的iPhone 14 Pro也失去動能。

然而，富瑞早前分析指，對內地消費者來說，Apple品牌仍具一定吸引力，第3季iPhone中國銷量增長5.7%。

隨着「雙11購物節」即將開跑，富瑞表示，今年的折扣似乎比去年更多、範圍更廣。去年在網購平台天貓購買iPhone 13的多數買家可能都沒有折扣，但今年每個買家都有機會享有優惠。惟分析師認為，由於CP值不高、二手機市場持續增長與消費者情緒低迷，就算Apple減價幾個百分點，也無助提振Pro以外機型的iPhone需求。