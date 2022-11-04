螞蟻銀行香港夥AlipayHK推先購後付分期服務

螞蟻集團旗下兩中金融業務虛擬銀行螞蟻銀行(香港)及支付平台AlipayHK合作，螞蟻銀行推出分期付款功能Ant Bank PayLater，並以AlipayHK作試行，為消費提供多一種支付方式。螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，AlipayHK一直透過與不同機構合作，今次與集團旗下螞蟻銀行的又一次深度合作，為用戶提供多一種支付方式選擇，能更好分配自己的流動資金，同時為商戶增加銷售額，助本港經濟復甦。

她期望，未來用戶見到AlipayHK標識，即能選擇由金融機構提供的分期服務作為其中一種支付方式。

螞蟻銀行(香港)行政總裁梁妍勛表示，近年流動支付成為市民日常使用的消費工具之一，今次推出先買後付的分期服務並與電子錢包平台合作屬創新之舉。用戶同時開立存款寶帳戶，更可一邊享受全新購物免息分期體驗，一邊賺取高息，實行穩健理財。

Ant Bank PayLater為螞蟻銀行提供的信貸產品，逾期還款會產生罰息。是次將利用AlipayHK廣大的合作夥伴網絡，讓消費者可在其本地網上合作商戶和淘寶購物時使用分期服務，透過整合螞蟻集團旗下企業優勢，應用科技金融產品以服務商業，刺激零售市道，並帶動本港經濟。