道期向好 油價升近2%
2022年11月04日 16:11
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●美匯指數報112.71；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.2766；美元兌日圓報147.88；歐元企0.9764，英鎊處1.1203。金價報1,645美元。油價漲近2%，布油報96.28美元，紐油報89.85美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨升108點。
●市後關注點
18:00 歐元區9月生產物價指數(PPI)
20:30 美國10月新增非農就業職位
●恒生指數重上萬六關，全日收報16,161點，升821點或5.36%，全周漲1,298點或8.7%；國企指數收報5,482點，升312點或6.03%；科技指收報3,264點，升228點或7.54%。主板成交1,886億港元。https://bit.ly/3hcqcZq
-轄下安樂機電違《競爭條例》被罰1.5億，安樂工程發布全年盈警。
-新股專輯：巨子生物曾炒上近28%。
-許家印處置私產救恒大，據報累計注資逾百億人幣。
●滬綜指收升72點，白酒股表現強勢，貴州茅台升5.35%，金種子酒漲7.8%。https://bit.ly/3DBU5dj
●富瑞：iPhone 14內地銷情吹冷風，多多折扣都無用。
●美監管傳提前完成首輪中概股審計工作。
●日本財相：入市干預匯市時不針對特定水平。
●美國衰退？
-美債息曲線倒掛幅度40年來最嚴重，白宮仍撐經濟無衰退？
●燒銀紙！Twitter傳日蝕2340萬，馬斯克指示年慳78億。
●銀行業：
-花旗調高最優惠利率0.25厘。
●裁員潮：
-大摩傳計劃亞洲炒50名投資銀行家，今月開始行動。
-經濟前景不確定，亞馬遜凍結招聘工作。
-Apple傳已暫停招聘非研發類職位。
●需求呈弱！沙特阿美降亞洲銷售大部分石油價格。
●老虎環球傳暫停投資中資股，觀望為上未擬撈底。