【產經直播】科技股、電動車股爆升　港股真轉勢？

中港股市大反撲，恒指周五(4日)報復式急彈，盤中曾升逾千點，高見16,513點，收市升821點，報16,161點，企穩在20天線樓上，成交大增至1,886億港元；而A股三大指數亦齊升逾2%，滬綜指重拾3,000點大關。市場續憧憬內地通關，大市升勢可持續多久？港股真轉勢？惟今晚公布美國10月非農就業報告，預料數據會反映就業市場強勁，令當局更難放慢緊縮步伐，又會否影響大市氣氛？

香港四大主要銀行周四(3日)齊上調最優惠利率(P息)0.25厘，是次加P息普遍較預期幅度更大，有利銀行股？另有分析認為，對息口敏感的樓價今年將下跌約15%，加上新盤貨尾均創多年新高，地產股要及早沽貨？

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