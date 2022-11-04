【產經直播】科技股、電動車股爆升 港股真轉勢？
2022年11月04日 16:14
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中港股市大反撲，恒指周五(4日)報復式急彈，盤中曾升逾千點，高見16,513點，收市升821點，報16,161點，企穩在20天線樓上，成交大增至1,886億港元；而A股三大指數亦齊升逾2%，滬綜指重拾3,000點大關。市場續憧憬內地通關，大市升勢可持續多久？港股真轉勢？惟今晚公布美國10月非農就業報告，預料數據會反映就業市場強勁，令當局更難放慢緊縮步伐，又會否影響大市氣氛？
隔晚美股向下，但反映中國概念股表現的金龍中國指數升逾3%，加上有傳美國審計官員提前完成首輪中概股審計工作，美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)官員最快周末離開香港。不單止中概股，連科技股也受帶動做好，恒生科指一度漲逾一成。其中阿里巴巴(09988)午後曾抽升21%，但收市升幅回順至10%；美團(03690)亦有類似走勢，收市雖升逾5%，但比盤中曾升一成二，相差一截。股價如此波動，投資者跟勢追要小心被「割韭菜」？
今日亮眼板塊還有電動車股，比亞迪股份(01211)10月新能源汽車銷量達到21.78萬輛，按年升逾1.4倍，按月升逾8%，再創歷史新高；至於廣汽集團(02238)10月新能源汽車銷量亦按年升逾1.3倍，齊齊交出好成績。不過，要數股價升勢最驚人的為造車新勢力「蔚小理」，其中小鵬汽車(09868)盤中曾升近三成，炒車股要點部署？
香港四大主要銀行周四(3日)齊上調最優惠利率(P息)0.25厘，是次加P息普遍較預期幅度更大，有利銀行股？另有分析認為，對息口敏感的樓價今年將下跌約15%，加上新盤貨尾均創多年新高，地產股要及早沽貨？
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