10月共3828伙新盤獲批預售 按月飆1.3倍
2022年11月04日 17:55
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地政總署公布，10月份共批出8份預售樓花同意書，涉及3,828個住宅單位，為4個月最多，按月多約1.3倍。當中，由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及中國海外發展(00688)合作發展的敋徳PARK PENINSULA承豐道19號第1期、第2期及第3期同時獲批預售，提供單位共1,590伙，佔同期批出單位約41.5%。而華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作的啟德跑道區項目澐璟，亦於上月獲批預售，涉582伙。
獲批預售項目還有華懋集團與港鐵公司(00066)合作的何文田站發展瑜一，亦同時批出第1A期及第1B期，分別提供單位447伙與183伙。至於保利置業(00119)與尚嘉控股合作的油塘高超道29號朗譽，以及會德豐地產鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第3期，分別批出預售書，涉及單位分別634伙與392伙。而華潤置地(海外)及保利置業集團合作的啟德跑道區項目澐璟，亦於上月獲批預售，涉582伙。
至於上月份待批樓花項目有38個，涉及單位共18,084伙，較9月份少約2,801伙，跌幅約13.4%。