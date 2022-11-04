經濟不景科企爆裁員潮　亞馬遜Apple凍結招聘

環球經濟情況轉差，科技行業開始爆發大規模裁員潮！亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)兩大科技巨頭開始放風凍結招聘之際，Uber的主要競爭對手——網約車公司Lyft預告將大舉裁員近700人；電子支付公司Stripe亦計劃向約1,000名員工「派大信封」，其同業PayPal發布了遜於預期的業績前瞻後，亦明言將會裁員。

Twitter炒人掀員工訴訟

提到科技企業裁員，自然不得不提獲億萬富豪馬斯克入主的社交媒體公司Twitter。雖然馬斯克此前否認了裁員75%的傳聞，但在解僱所有董事及高層後，據報他打算將整體員工人數減半，即裁員約3,700人。不過，此舉亦惹來員工的反撲，外媒引述司法文件指，Twitter的員工已於三藩市聯邦法院提起集體訴訟，指控公司在沒有足夠通知下裁員屬不合法。

作為美國科技企業龍頭的Apple，最近不斷傳出凍結招聘的消息。雖然該企仍在網上發布招聘啟示，惟有消息指其已暫停了招聘研發部門以外的所有職位。日資投行野村指出，Apple正在增加平價版iPhone訂單，可能須要史無前例地減價促銷。電商巨頭亞馬遜亦表示，面對不尋常的經濟形勢，已凍結人手招聘。

PayPal業績差講明減人手

另邊廂，PayPal早前公布上季業績，旗下平台支付額(TPV)按年增長9%至3,370億美元，但仍低於市場預期。該企同時略為下調全年收入預測至275億美元。行政總裁Dan Schulman提到，公司正推動節流計劃，料今年可削減9億美元成本，並在明年省下13億美元；而具體措施包括重新分配人手，更明言「還能夠減少員工人數」。

至於在支付領域的後起之秀Stripe也表示，計劃裁減14%員工，並承認此前「過度招聘」的失誤。該公司把裁員歸因於經濟環境欠佳，列舉了通脹高企、能源危機、利率上升等因素。在9月時已宣布凍結招聘的Lyft最新亦表示，將大舉削減683個職位，佔員工總數約13%。