道指升近300點　加密貨幣交易所Coinbase升12%

美國上月就業數據好壞參半，惟投資者似收貨，道指周五(4日)早段反彈299點，至32,300點；標指升33點，至3,752點；以科技股為主的納指升72點，至10,415點，惟「新債王」岡拉克指股市沽壓仍重。另市場對內地放寬疫情限制感樂觀，推動布蘭特期油升3.9%，紐約期油升4.67%。

美國上月新增非農就業職位異常強勁，增加26.1萬個，遠多過市場預期，新增職位主要在健康護理、專業和技術服務，以及製造業；不過，同月失業率上升0.2個百分點至3.7%，略高過預期。

港股外圍方面，恒指夜期現報16,292點，升101點，高水131點。

有「新債王」之稱的雙線資本行政總裁岡拉克對年底美股能否反彈表示懷疑，因股市下行正是投資者選取「投資損失節稅(TLH)」策略的最好時機。簡單而言，投資者可利用股票投資損失用來抵銷其他收入上的稅項，故部分投資者即使在股價低迷時仍賣出股票，節省稅款。

岡拉克估計，將會有很有多投資者因實施上述策略而拋售股票，直言「股票蝕錢處處，自美國聯儲局加息0.75厘以來，唯一上漲的只有美元」，且他仍相信，債優於股。

加密貨幣今年來跟隨股市向下，加密貨幣交易所Coinbase表示，因宏觀經濟和加密貨幣市場面臨逆風，對其交易收入造成嚴重影響，該企截至9月底止第三季收入按年跌55%，至5.9億美元；按年盈轉虧損5.44億美元(約42.4億港元)。上季交易額按季跌26.72%，至1,590億美元，其中「一哥」比特幣(Bitcoin)佔整體交易額約39%，按季少5個百分點，反映投資者轉投以太幣等其他加密貨幣，以太幣期內交易額佔比提升4個百分點至24%。

不過，上季Coinbase每月用戶交易人數按季僅減少5.55%至850萬人，高過預期，推動股價昨日曾升12.56%。該企料今年將繼續面對挑戰，打擊交易收入，本季交易額將再按季下跌，估計全年平均每月用戶交易人數「略少過900萬人」。

外賣平台DoorDash截至9月底止第三季收入按年增33.41%至17.01億美元，好過預期；虧損按年擴大1.92倍至2.95億美元；每股虧損77美仙。該企料本季總訂單價值將介乎139億至142億美元，高過市場預期，亦較上季的135億美元有所上升。該股曾升10.11%。