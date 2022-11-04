樓市UPDATES：屯門納米樓再錄蝕讓3年貶22.8萬

納米樓「爆煲」，屯門菁雋再錄蝕讓，收租業主減價14萬元，以244萬元沽出開放式單位，持貨約3年帳蝕約22.8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島8座低層H室，實用面積約739方呎，套三房及多用途房間隔，享全海景，以1,138萬元易手，呎價約15,399元，新買家屬於投資客。

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九龍區

●美聯顏海濤指，觀塘凱滙1座中層M室，實用面積約590方呎，兩房連儲物房間隔，惟由於息口趨升，原業主睇淡前景，以1,088萬元沽貨，呎價約18,441元，單位於2019年1月以1,168.5萬元購入，轉手帳面蝕讓離場。

●世紀21富山劉倩彤表示，黃大仙居屋翠竹花園12座高層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，已補價自由市場以420萬元成交，放盤僅8日，原先叫價為490萬元，最終減價70萬元成交，減幅約14.3%，呎價約9,745元。

●利嘉閣李嘉輝稱，黃大仙滙豪山低層A室，實用面積約439方呎，兩房間隔，日前颱風襲港期間，以約570萬元售出，呎價約12,984元，上址現時銀行估價約644萬元，成交價比估價低約11.5%。

●世紀21家天下黎振傑透露，奧運站帝柏海灣5座高層H室，實用面積約597方呎，套三房間隔，以1,200萬元成交，呎價約20,101元，原業主於2014年6月以930萬元購入，持貨約8年帳面獲利270萬元，期內升值約29%。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街63號低層D室，實用面積約657方呎，三房間隔，望內園景，最初開價720萬元，最終降價60萬元，以660萬元成交，呎價約10,046元，新買家為同區換樓客。

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新界區

●中原梁健文稱，屯門菁雋低層25室，實用面積約169方呎，開放式間隔，原業主買入收租，全球持續加息，股市波動，鬆綁後立即減磅，減價14萬元，以244萬元沽出，呎價約14,438元，持貨約3年帳面蝕約22.8萬元，新買家都為投資者。

●中原黃仕斌透露，將軍澳峻瀅2座低層C室，實用面積約745方呎，套三房間隔，開價998萬元，減價至768萬元售出，呎價約10,308元，創同類型單位今年新低。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山海栢花園6座中層B室，實用面積約396方呎，兩房間隔，開價約650萬元，雙方議價後以610萬元易手，呎價約15,404元，新買家為用家，原業主於1997年以330萬元購入，帳面獲利約280萬元離場。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山曉峯灣畔4座高層D室，實用面積約684方呎，三房間隔，放盤時開價約980萬元，議價後以970萬元易手，呎價約14,181元，新買家為用家。

●中原霍栢雄表示，大圍聚龍居12座中層A室，實用面積約942方呎，套三房間隔，去年12月開價約1,520萬元，今年6月減至1,400，9月減至1,300萬元，議價後以1,150萬元易手，呎價約12,208元，累減370萬元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田居屋愉翠苑F座高層4室，實用面積約510方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場叫價620萬元，放盤達15個月，減幅達21%，累減130萬元，以490萬元沽出，呎價約9,608元。

●美聯林建文表示，元朗尚悅8座中層B室兩房單位，實用面積約440方呎，享山景，外區買家上車心切，大膽還價，議價後減85萬元，即日極速落訂入市，成交價515萬元，做價屬項目新低，呎價約11,705元。

●利嘉閣司徒俊傑指，葵涌雍雅軒2座高層B室，實用面積約452方呎，兩房間隔，望市景，今年6月放盤叫價728萬，近日獲買家洽購，雙方議價後累減約110萬元，最終以約618萬元成交，呎價約13,673元，新買家為上車客。

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