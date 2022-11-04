五糧液通過投資115億　擴產佔不夠一半

深圳上市中國名酒公司五糧液的董事會周五(4日)一口氣通過3個投資議案，總額涉及115.02億元人民幣(下同)，涵蓋擴大釀酒產能及文化旅遊。

首先是10 萬噸生態釀酒項目(二期)的議案。公司稱，「為進一步高質量滿足消費者對美好生活的需求，按照『十四五』 發展戰略規劃」，把每年釀酒產能將提升至20萬噸，以不斷增強發展後勁，提高市場競爭力，經審議將建設15 幢釀酒車間、8棟收酒房，以及相關配套設施，項目總投資估算為48.61億元。

其次是建設「五糧液501古窖池中國白酒文化勝地項目」之議案。五糧液稱，為聚焦五糧液古窖池群落等酒文化遺迹，持續提升五糧液品牌價值，進一步擦亮「大國濃香、和美五糧、中國酒王」的「金漆招牌」，經審議，決定建設「古窖池古法釀造展示區」、「歷史文化展示區」，以及相關文化遺址區和配套設施，項目總投資估算為16.13億元。

之後就是比擴產更「重皮」的「五糧液門戶區項目建設」議案。為進一步增強消費者文化體驗和黏性，提升公司形象、打造國家工業旅遊示範基地，經審議後，決定建設「酒文化展示中心」、「酒產品展示體驗區」、遊客中心、酒店、辦公、商業建築及其他配套設施，總投資估算 50.27億元。

3個議案均在完全沒有反對票的情況下獲全票通過，實際投資額以招投標及最終決算為準。