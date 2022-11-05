東方日報B2：港股頹勢轉 曾反撲逾千
2022年11月05日 00:05
東網電視更多新聞短片
港股周五反彈，成交額更按日大幅增加。中新社圖片
市場對內地放寬防疫政策的憧憬有增無減，據報內地政府考慮取消國際客運航班「熔斷機制」，是經濟復常的最新迹象，連同美國監管機構對首輪中概股現場審計工作提前完成的消息，刺激恒生指數周五午後一度飆逾1,100點，收復萬六點關，以及上周一以來大跌市的失地，全周「埋單」進帳1,298點或8.73%，創2011年10月以來最大單周升幅，扭轉連跌3周頹勢，國企指數亦刷出2015年以來最勁單周表現。
恒指周五高開103點，報15,442點，午後曾飆最多1,173點或7.65%，創今年3月16日以來最大盤中升幅，高見16,513點，是10月19日之後新高；全日反彈821點或5.35%，收報16,161點，一舉收復10天及20天移動平均線。國企指數報5,482點，升312點或6.03%，全周累升9.01%。
港股總成交額按日飆升約九成至1,887.92億元，為今年6月27日之後最勁，主板沽空比率13.99%。「北水」經港股通淨買入60.47億元。
疫情持續拖累內地經濟增速放緩之際，外媒引述知情人士指，國務院要求民航局等部門為結束「熔斷機制」做好準備。據報國務院於今年中曾要求相關部委，按照國際航班分3階段正常化的目標推進工作，首先是增加國際航班數量，隨後是取消熔斷等限制，最後階段則是讓民航業國際航班逐步恢復至疫情前的水平，反映當局試圖降低防疫政策帶來的負面影響。
雖然有關計劃還沒有明確時間表，仍帶挈中國國航(00753)、中國南方航空(01055)及中國東方航空(00670)股價分別炒高7.44%、7.27%及4.44%，內地消費股亦獲追捧，九毛九(09922)、海底撈(06862)、李寧(02331)分別升9.3%、10.13%及12.4%。
值得留意的是，國務院副總理劉鶴在官媒撰文指，要「堅持深化改革開放」，着力保持宏觀經濟穩定，經濟運行會有周期波動，但要避免大起大落。他又提到要做好宏觀政策跨周期設計和逆周期調節，加強財政政策和貨幣政策協調配合，着力擴大內需。
同時，據報美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)官員提前完成首輪中概股現場審計檢查，PCAOB數十名檢查人員最快於本周末離港，比原定日程為早。並稱「ATMJ」的重磅科網藍籌京東集團(09618)、阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)股價分別急升12.52%、10.95%、7.76%及5.65%，推動科技指數曾飆一成，收報3,264點，升228點或7.53%。
捱沽多日的3大「造車新勢力」小鵬汽車(09868)、蔚來(09866)及理想汽車(02015)各飆24.18%、20.02%及17.51%。聯交所資料顯示，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡周二趁反彈再沽329.7萬股比亞迪(01211)，每股出貨均價169.8657元，套現約5.6億元，好倉遂降至17.92%，距離9月初上次需要申報時累計減磅1,037.5萬股，以期間盤中低位161.7元保守估計再套現逾22億元。比亞迪昨收升5.12%，報197元。
港股美國預託證券(ADR)周五早段普遍做好，按比例計相當於恒指升260點。另中國結算就港股通交易日曆優化之配套業務規例展開公眾諮詢，涉及結算風險管理，以及登記、存管、結算業務實施細則。