東方日報B2：港股頹勢轉　曾反撲逾千

市場對內地放寬防疫政策的憧憬有增無減，據報內地政府考慮取消國際客運航班「熔斷機制」，是經濟復常的最新迹象，連同美國監管機構對首輪中概股現場審計工作提前完成的消息，刺激恒生指數周五午後一度飆逾1,100點，收復萬六點關，以及上周一以來大跌市的失地，全周「埋單」進帳1,298點或8.73%，創2011年10月以來最大單周升幅，扭轉連跌3周頹勢，國企指數亦刷出2015年以來最勁單周表現。

恒指周五高開103點，報15,442點，午後曾飆最多1,173點或7.65%，創今年3月16日以來最大盤中升幅，高見16,513點，是10月19日之後新高；全日反彈821點或5.35%，收報16,161點，一舉收復10天及20天移動平均線。國企指數報5,482點，升312點或6.03%，全周累升9.01%。

港股總成交額按日飆升約九成至1,887.92億元，為今年6月27日之後最勁，主板沽空比率13.99%。「北水」經港股通淨買入60.47億元。

疫情持續拖累內地經濟增速放緩之際，外媒引述知情人士指，國務院要求民航局等部門為結束「熔斷機制」做好準備。據報國務院於今年中曾要求相關部委，按照國際航班分3階段正常化的目標推進工作，首先是增加國際航班數量，隨後是取消熔斷等限制，最後階段則是讓民航業國際航班逐步恢復至疫情前的水平，反映當局試圖降低防疫政策帶來的負面影響。

值得留意的是，國務院副總理劉鶴在官媒撰文指，要「堅持深化改革開放」，着力保持宏觀經濟穩定，經濟運行會有周期波動，但要避免大起大落。他又提到要做好宏觀政策跨周期設計和逆周期調節，加強財政政策和貨幣政策協調配合，着力擴大內需。

港股美國預託證券(ADR)周五早段普遍做好，按比例計相當於恒指升260點。另中國結算就港股通交易日曆優化之配套業務規例展開公眾諮詢，涉及結算風險管理，以及登記、存管、結算業務實施細則。