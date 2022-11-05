KITA籲南韓加入「晶片聯盟」　以穩設備供應

美國不斷拉攏盟友聯合反制中國，其中一項主要措施，便是推動以美國為首的「晶片四方聯盟(Chip 4)」。不過，作為被拉攏對象之一的南韓卻舉棋不定。南韓國際貿易協會(KITA)最新呼籲，該國應該加入聯盟以確保半導體生產設備的穩定供應，並避免地緣政治風險，實現半導體設備本地化。

KITA報告指出，當前南韓77.5%的晶片生產設備需求主要依賴於美國、日本和荷蘭。全球5大半導體設備生產商在韓年銷售額達203億美元，當中有3家為美國企業，包括應用材料、泛林集團(Lam Research)及KLA；一家為日本的東京電子，而日本同樣是Chip 4的預備成員；最後一家則是荷蘭的ASML。

報告指，南韓晶片製造商嚴重依賴上述設備供應商，使半導體產業容易受到外交和地緣政治風險的影響。由於難以在短時間內時間實現半導體設備本地化或分散進口來源，故應該爭取加入Chip 4。

華企百萬年薪搶晶片人才

另邊廂，中國亦繼續試圖加快本地半導體產業的發展，不少企業正以高薪搶奪人才。求職網站Glassdoor資料顯示，為了招攬有6至7年經驗的晶片開發人員，有企業開出年薪100萬元人民幣以上的薪酬，等同英特爾、美光科技等美資大型晶片公司的待遇。

分析指出，由於美國加大對華出口晶片管制，加上禁止其公民在某些「黑名單」中國企業任職，令許多美國半導體企業開始考慮減少在華業務，有晶片設備供應商更已撤離部分派駐中國的員工。與此同時，中國企業正在加大招聘晶片工程師，特別是曾經在外國工作、或任職於外資公司的人才。