六成港人估樓價未來半年跌　追平歷史高位

本地樓價繼續下跌已成大眾共識！香港研究協會的調查報告顯示，59%受訪者預期本港樓價未來半年將下跌，不但較今年4月時同一個調查大增24個百分點，比例亦追平2019年9月的最高紀錄；預計樓價會上升的只得一成，按半年降9個百分點；預計保持穩定的受訪者亦大幅減少14個百分點，只佔17%。

對經濟悲觀比例兩年高

該機構表示，結果反映公眾持續看淡本地樓市前景，相信與經濟前景不穩及進入加息周期有關。有關調查於10月17至31日期間進行，以隨機抽樣電話訪問，成功取得1,058名18歲或以上人士的意見。

談及對未來半年香港經濟前景的看法時，64%受訪者感到「悲觀」，比例按半年升7個百分點，也創兩年來新高。回應「樂觀」的只佔11%，減少4個百分點；表示「跟現在一樣」的減少3個百分點至16%，而表示「不知道/很難說」及「無意見」則降一個百分點至9%。反映市民對經濟前景的信心惡化，相信是受地緣政治局勢不穩，以及疫情發展不明朗等因素困擾。

籲為本地企業提供支援

該機構認為，香港作為高度外向型經濟體，隨着地緣政局及疫情發展等不明朗因素，還可能增添經濟下行風險，故政府有需要為本地企業提供足夠的支援措施，以穩住經濟局面，恢復大眾對經濟前景的信心，其中《施政報告》提出的多項吸引人才和企業來港政策，應該要盡快落實。