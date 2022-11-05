野村：內地經濟陷於兩難　明年取消「清零」機會增加

近日內地股、匯二市由谷底反彈，主要是接連有消息及意見認為，內地當局終於捨得給嚴重擾亂經濟活動的「動態清零」防疫政策鬆綁。一直認為鬆綁對中國經濟提振作用大過「放水」的野村證券首席中國經濟學家陸挺發表報告，指內地政府明年3月換屆完畢後，退出「動態清零」的機會正在加大。

不過，陸挺亦警告，即使估計數星期內當局會作微調，以應對經濟壓力與民怨，其正面效果恐極為有限，市場不宜過度樂觀，主要是參考內地今年防疫措施經歷幾輪放鬆，結果並不鼓舞人心。況且冬季即將來臨，會令更具傳染力的變種病毒肆虐，政府尚未換屆，不應指望當局今年就會大步向結束「清零」邁進。

他指，內地放鬆管控的障礙是怎樣改口告訴國民病毒變得溫和，近期地方政府仍收緊防疫管控，以及衞健委毫不動搖堅持「動態清零」總方針，俱反映當局防疫政策短期內並無大幅轉向的意願。

陸挺又說，內地某程度上陷於兩難，如果過渡至「與病毒共存」的進度緩慢，民眾與企業恐減少消費與投資，可是一旦大舉放寬「動態清零」，內地人長期與病毒隔絕下，感染人數屆時恐會急飆，又以他們一直覺得病毒很致命，亦有觸發混亂之虞。

防疫怎樣放鬆無人知曉，英資銀行巴克萊乾脆把內地明年經濟增長預測由4.5%降至3.8%，即與上季差不多，原因是中國貨的外需有倒退之虞，把內地明年出口跌幅預測由1%，調高到介乎2至5%。該行指，中國於全球出口的份額今年已經萎縮，原因包括外資企業陸續把勞工密集的關鍵物資生產遷往越南、馬來西亞和印度。

再者，巴克萊指，就算當局完全對外重開內地，以內地家庭債務對可支配收入之比率，過去幾年間高於金融海嘯之前的美國，消費和服務行業的復甦能走多遠，也是疑問。野村和高盛之前已將內地明年經濟增長預測分別降至4.3%及4.5%。