王美鳳：供斷樓想借錢　毋須入息證明

根據統計，本港逾六成業主的住屋已沒有按揭需要償還，數字反映甚高比例的業主持有現契物業(已清還全數按揭貸款)資產，故此，其實他們都有着將磚頭轉化為活錢的潛力。

可向銀行借估值25%

市場上有些銀行可提供一個簡易的磚頭套現方式，若持有一個現契物業，銀行可依據現時物業估值向業主直借25%作為資金，而當中借款人毋須提交入息證明。以持有一個1,200萬元現契樓為例，銀行可憑磚頭估值直接批出高達300萬元按揭套現金額。

例如一些50多歲已退休及供滿樓的業主，自身或家人突有資金需要，但因欠缺入息證明，而未有想過申請貸款，其實是可以憑着磚頭價值套現資金。以一個案為例，陳先生的女兒有供樓能力，但欠缺足夠資金作為首期，陳先生希望幫助女兒上車卻又不欲動用退休儲備，向按揭顧問了解後，陳生以持有價值1,500萬元之現契物業向銀行直借25%，套現375萬元流動資金，協助女兒置業，終成功買入一個800萬元單位，上述資金足夠支付承做六成按揭的首期及印花稅開支。

若然業主可提供多一點資產證明，銀行更可向業主直借高達物業估值40%之貸款。舉例，上述陳生自身亦有儲備資金並持有藍籌股票，他可再向銀行出示相等於物業估值15%之資產證明，包括現金存款150萬元及等值於94萬元之藍籌股票(股票一般需打八折計)，他便可憑價值1,500萬元之現契物業向銀行直借高達40%之貸款，套現金額提高至600萬元。

倘有負債 貸款額降

不過，要留意，雖然業主毋須提交入息證明，若有其他負債仍需扣減可借貸款額；業主向銀行貸款便得每月供樓，故需留意是否有足夠還款能力。不同銀行對於此類貸款的年齡上限不盡相同，有銀行要求申請人需為65歲以下，亦有銀行可接納較年長一點的申請人。

中原按揭董事總經理 王美鳳