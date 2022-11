1周10大驚奇︰港股絕地大反擊　年尾升到你唔信？

港股周五(4日)突然大爆發,一舉收復16,000點大關,全周累升1,298點或8.73%,創下2011年以來最大單周升幅。升勢如此凌厲,皆因坊間盛傳內地將放寬防疫政策,中港兩地有望在明年上半年通關。港股一連收復10天及20天移動平均線,若按黃金比例推算本次反彈浪,則下一阻力位在17,596點,較當前仍有1,435點的潛在升幅。

【1、憧憬中港通關 港股大反撲】

恒生指數周五單日大漲821點,是近期少有的大升市。對冲基金思睿首席經濟學家洪灝在社交媒體上發文提及,市場傳聞指內地將逐步放寬「清零」政策的消息,又提到國務院要求民航局為結束「熔斷機制」做準備,或反映內地即將開放通關。

洪灝又提到,人民幣的上漲證明了市場風險情緒升溫。在經歷了數周拋售後,市場情緒正在改變。

值得留意的是,國務院副總理劉鶴也在官媒撰文指,要「堅持深化改革開放」,着力保持宏觀經濟穩定,經濟運行會有周期波動,但要避免大起大落。他又提到要做好宏觀政策跨周期設計和逆周期調節,加強財政政策和貨幣政策協調配合,着力擴大內需。

從技術走勢來看,恒指下一阻力位在17,596點(以黃金比例0.382計算),意味着港股年尾仍有機會迎來一輪升勢。不過,技術分析僅供參考之用,並未必然準確。

【2、老虎環球傳暫停投資中資股 觀望為上未擬撈底】

外資基金似乎對中港股市仍充滿戒心。外媒引述知情人士透露,老虎環球管理(Tiger Global Management)已暫停投資中資股票,並重新評估其在中國的風險敞口。報道指,老虎目前不打算對中國股票撈底,並對投資採取觀望態度,同時將重點放在印度及東南亞市場。

外媒引知情人士稱,老虎高管認為,內地動態清零防疫政策可能持續。不過,內地也可能會採取經濟刺激措施,實現長期規劃目標。

【3、野村估明年中國或退出動態清零】

近日內地股、匯二市由谷底反彈,主要是接連有消息及意見認為,內地當局終於捨得給嚴重擾亂經濟活動的「動態清零」防疫政策鬆綁。一直認為鬆綁對中國經濟提振作用大過「放水」的野村證券首席中國經濟學家陸挺發表報告指,內地政府明年3月換屆完畢後,退出「動態清零」的機會正在加大。

不過,陸挺亦警告,即使估計數星期內當局會作微調,以應對經濟壓力與民怨,其正面效果恐極為有限,市場不宜過度樂觀,主要是參考內地今年防疫措施經歷幾輪放鬆,結果並不鼓舞人心。況且冬季即將來臨,會令更具傳染力的變種病毒肆虐,政府尚未換屆,不應指望當局今年就會大步向結束「清零」邁進。

他指,內地放鬆管控的障礙是怎樣改口告訴國民病毒變得溫和,近期地方政府仍收緊防疫管控,以及衞健委毫不動搖堅持「動態清零」總方針,俱反映當局防疫政策短期內並無大幅轉向的意願。

陸挺又說,內地某程度上陷於兩難,如果過渡至「與病毒共存」的進度緩慢,民眾與企業恐減少消費與投資,可是一旦大舉放寬「動態清零」,內地人長期與病毒隔絕下,感染人數屆時恐會急飆,又以他們一直覺得病毒很致命,亦有觸發混亂之虞。

防疫怎樣放鬆無人知曉,英資銀行巴克萊乾脆把內地明年經濟增長預測由4.5%降至3.8%,即與上季差不多,原因是中國貨的外需有倒退之虞,把內地明年出口跌幅預測由1%,調高到介乎2至5%。該行指,中國於全球出口的份額今年已經萎縮,原因包括外資企業陸續把勞工密集的關鍵物資生產遷往越南、馬來西亞和印度。

再者,巴克萊指,就算當局完全對外重開內地,以內地家庭債務對可支配收入之比率,過去幾年間高於金融海嘯之前的美國,消費和服務行業的復甦能走多遠,也是疑問。野村和高盛之前已將內地明年經濟增長預測分別降至4.3%及4.5%。

【4、印度神童估今年有10個炸彈仲未爆...】

阿南德早前上傳的最新預言影片中指出,由於受到「火星與羅喉」、「木星土星合相」雙重影響,全球將受到強烈的負面能量衝擊,導致世界局勢發展處於不安穩狀態,強調在今年的最後兩個月,必須特別留意「12顆未爆炸彈」。

結果在個多星期後,南韓首爾梨泰院發生人踩人意外,至今已錄得最少156人死亡。翌日印度西部古茶拉底省發生吊橋斷裂意外,橋上全部人掉進河中,至今已釀成超過141人喪生。

除了印度神童的驚世預言,本月二日(8日)將出現被視為兇兆的「血月」月全食天文現象,過往亦曾伴隨出現大型災難及悲劇,聖經甚至將「血月」看作世界末日之兆,不禁令人惶恐。然而,阿南德未有把「血月」為自己的預言助攻,反而指「血月」是宇宙交替出現的天文現象,有萬物甦醒的意味,並不算是凶兆,為恐慌降溫。

阿南德準繩度頗高,但也有失手的時間,上述的阿南德言論僅供參考,不宜盡信。

【5、新債王料美國明年衰退機率達80%】

外媒報道,美國聯儲局周三(2日)加息0.75厘後,「新債王」、DoubleLine Capital投資總監岡拉克表示,下次聯儲局不會加息0.75厘,並預料明年美國經濟陷入衰退的機會率高達80%。

岡拉克指,他的基本情景是,下次聯儲局不會加息0.75厘,預料聯儲局會放慢加息步伐。

對於通脹,他表示,明年美國通脹數據將降溫,而且如果聯儲局能在明年底前成功將通脹率壓低至2%區間,通脹將繼續下降,並將遠低於2%。惟他指,很難相信通脹將停在2%的範圍。

至於息口去向,有美國利率策略師認為,無論利率終點落在何處,明年2月前聯儲局回到每次加息0.5厘的幅度,都有其道理。

【6、高盛料美國加息周期明年首季終結 利率升抵5厘】

高盛經濟學家預期,聯儲局至明年3月的的政策利率或提高到4.75至5厘,高於早前預期。

以Jan Hatzius為首的高盛經濟學家預期,Fed加息循環或於明年首季結束,屆時利率預計或為4.75至5厘,較早前預測高出0.25厘。

該批經濟學家列舉3個理由解釋聯儲局明年2月及3月仍會小幅加息的原因。其一,是「高得令人不安」的通脹,其次是財政緊縮結束、所得攀升,聯儲局需為此加息令經濟降溫,最後則是避免金融狀況過早放鬆。

【7、大型對沖基金:美經濟將陷衰退 籲勿闖投資誤區】

大型對沖基金公司Man Group行政總裁Luke Ellis表示,只要美國聯儲局試圖讓通脹回到2%,美國經濟就不可避免衰退。Ellis料,美通脹明年將降到3.5%至4%,從而給聯儲局一個暫停加息的「藉口」。惟他認為,「他們堅持的時間會比人們預期的更長」。

另他指,「隨着通脹下降,或會看到他們鬆開煞車,但在某個時候,美國經濟將陷入衰退,這有些不可避免」。

Ellis表示,鑑於投資者缺乏通脹及衰退方面的經驗,許多資產組合建立於錯誤假設。錯誤觀點包括債券可對沖股市,民間投資將跑贏公共證券。

【8、格林斯潘:即使聯儲局停止加息 美元仍會強勢】

外媒報道,美國聯儲局前主席格林斯潘認為,即使美國貨幣政策制定者放慢或停止目前的加息行動,美元明年仍會繼續強勢。

現任Advisors Capital Management高級經濟顧問的格林斯潘在周三(2日)的文章中表示,即使如一些「預言家」所指,美國通脹在2023年上半年見頂,聯儲局可以放慢甚至停止加息步伐,貨幣政策仍支持美元強勢。

美國整體加息速度仍較很多國家快,而且聯儲局每月減持最多950億美元債券、收回市場資金,他預計,美元供應量將穩步下降,使其更為保值。

【9、凱雷:日政府致力刺激通脹促日圓貶值 兌港元或見4.4】

今年以來日圓跌跌不休,兌每美元匯價貶值幅度達三成,淪為全球主要貨幣中表現最弱者。在港出席國際金融領袖投資峰會「與國際投資者對話」環節專題討論的凱雷投資集團聯合創始人、臨時首席執行官兼聯席董事長William E. Conway表示,目前個人最喜歡的市場正是日本,部分原因是日圓大幅貶值,明言「對於持美元的人而言,日本所有東西都猶如在大平賣!(everything's on sale in Japan for people who have dollars)。」

Conway指出,日圓匯價料將進一步貶值,並可以大加利用。他相信,若日圓兌每美元低見160甚至178水平(即每百日圓分別兌4.9或4.4港元),屆時可達成非常吸引的交易。他聲言,較喜歡在企業業績上賺錢,而非從貨幣表現,然而只要日本繼續專注於刺激通脹、繼續維持負利率,日圓就可能持續疲軟,而日本的貨幣政策決策者似乎亦正致力於實施這一政策。

他又認為,由於日圓拆息約處零水平,借錢成本便宜,有利在日本投資私募股權,亦可透過增加交易槓桿來提升股本回報率,惟補充日圓資產存在貶值風險,故投資日圓資產宜作貨幣對沖,以降低匯兌風險。

【10、經濟不景科企爆裁員潮 亞馬遜Apple凍結招聘】

環球經濟情況轉差,科技行業開始爆發大規模裁員潮!亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)兩大科技巨頭開始放風凍結招聘之際,Uber的主要競爭對手——網約車公司Lyft預告將大舉裁員近700人;電子支付公司Stripe亦計劃向約1,000名員工「派大信封」,其同業PayPal發布了遜於預期的業績前瞻後,亦明言將會裁員。

作為美國科技企業龍頭的Apple,最近不斷傳出凍結招聘的消息。雖然該企仍在網上發布招聘啟示,惟有消息指其已暫停了招聘研發部門以外的所有職位。日資投行野村指出,Apple正在增加平價版iPhone訂單,可能須要史無前例地減價促銷。電商巨頭亞馬遜亦表示,面對不尋常的經濟形勢,已凍結人手招聘。

另邊廂,PayPal早前公布上季業績,旗下平台支付額(TPV)按年增長9%至3,370億美元,但仍低於市場預期。該企同時略為下調全年收入預測至275億美元。行政總裁Dan Schulman提到,公司正推動節流計劃,料今年可削減9億美元成本,並在明年省下13億美元;而具體措施包括重新分配人手,更明言「還能夠減少員工人數」。

至於在支付領域的後起之秀Stripe也表示,計劃裁減14%員工,並承認此前「過度招聘」的失誤。該公司把裁員歸因於經濟環境欠佳,列舉了通脹高企、能源危機、利率上升等因素。在9月時已宣布凍結招聘的Lyft最新亦表示,將大舉削減683個職位,佔員工總數約13%。