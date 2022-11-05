【錢夫人巡舖】息即是凶？港元定期4至5厘成為「新常息」

今個星期香港爆冷加最優惠利率0.25厘，供樓人士們食快餐「加大」就要考慮一下了，皆因每100萬元按揭貸款，每個月將要供多130大元，食多幾餐兩餸飯應該都應付到。不過錢夫人都勸大家入市量力而為，因為今個禮拜亦都見到香港負資產宗數飆升，雖然說負資產不代表供不起，不過都對樓市響起警號。

講開又講，銀行供樓優惠之一「Mortgage Link(按揭儲蓄掛鈎)戶口」，在供樓的同時用相同息率開一個活期戶口，幫手「慳息」。過往確實不錯，但現在間間銀行3個月定期存款都超過4厘，ML戶口雖然相對靈活，不過就不太「化算」。

東亞銀行推出新存款優惠，以新資金10萬至1000萬港元，開立3個月定期存款有4.1厘年息，6個月4.2厘，12個月可享高達4.4厘，額滿即止。說到東亞就不得不提3個月8.8厘年息的迎新獎賞，經手機APP(應用程式)開設一個綜合戶口，經批核後會收到「優惠碼」。1,000港元起存，不過1萬元封頂，新存戶最多可賺216元。推廣期至2022年12月31日。

恒生銀行「網上價」是四大銀行之中最高，透過恒生網上銀行和APP開存款戶口，「合資格新資金結餘」6個月有4.05厘年息，3個月3.75厘，門檻僅1萬港元，親身到分行就會少0.05厘利息。

至於存息界「天花板」富邦銀行，終於將港美息差「動態清零」，港元和美元以100萬港元等值做定期，12個月都有5.1厘，定6或9個月甚至港元息高過美元！港元9個月為5厘，6個月亦高達4.9厘，美元則各低0.05厘。