方星海：支持企業依法規境外上市　撐港推人幣股票交易櫃枱

中國證監會副主席方星海在第五屆虹橋國際經濟論壇「中國資本市場高質量對外開放」分論壇上致辭稱，將不斷完善相關制度安排，進一步便利境內外投資者跨境投資，更好支持企業跨境融資發展；健全GDR、CDR發行等市場互聯互通機制，推動企業境外上市制度改革落地實施，支持各類企業依法依規赴境外上市；加強內地與香港資本市場務實合作，擴大滬深港通股票標的，將更多A股上市公司納入，支持香港推出人民幣股票交易櫃枱，支持和協同港方在香港推出國債期貨，實現兩地優勢互補、協同發展。

他又表示，推動A股納入明晟(MSCI)、富時羅素、標普道瓊斯等國際指數，納入比例不斷提升。中日、深港及滬港ETF互通相繼開通，已推出11隻中日ETF互通產品、6隻內地與香港ETF互通產品，即將推出中國與新加坡之間的ETF互通產品；持續擴大期貨期權特定品種開放範圍，境外投資者踴躍參與；已向境外投資者開放的原油、PTA、鐵礦石等7個期貨品種，其境外投資者佔各品種全部交易和持倉的比例均介乎10至20%，有效提高這些品種的市場運行質量；支持香港推出A股指數期貨，為境外投資者提供更多風險管理工具；支持境外優質企業到交易所債券市場發行熊貓債券，累計發行熊貓債78隻，發行規模1,182億元人民幣。