致富智庫：成功只屬少數人？4大特徵自小可發現...

人人想成功，但一項調查確認，只有少數人能夠成為社會上頂尖的成功人士。美國哈佛大學進行了一項追蹤調查，找來了一群智力、學歷及環境等條件相若的年青人，發現其中27%沒有目標；60%人目標模糊；10%人有明確的短期目標，但欠缺長期目標；僅3%人有清晰及長期目標。

經過25年的長時期調查之後，研究發現有清晰及長期目標的3%人群中，25年以來均朝著同一個方向努力，幾乎不曾改變過自己的人生目標，這班人現在成為社會各界的頂尖成功人士，當中包括有創業者及各行業精英；該擁有明確短期目標的10%人，則處於社會中上層，目標逐漸達成，並成為社會中的專業人士；至於目標模糊的60%人則幾乎存在於社會中下層，生活安穩，但未有顯著成績；完全沒有目標的27%人幾乎是社會的最底階層，很多時面臨失業或需接受救濟補助。

上述研究可謂明確顯示出，若目標清晰，並奮力向前，成功機會自然大增；而更有趣的是該校另一個研究指出，原來成功人士在童年已具有4大成功特徵。該調查共統計了1萬人，對有關人士的家庭環境及親人等進行調查，也走訪1,000名25至40歲成年人，結論是人的成功與他在童年經歷有直接關係，並大致表現在下列4方面。

【1、閱讀興趣濃厚】

事實已經多次證明，成功人士普遍喜愛閱讀，包括「股神」巴菲特、他的「軍師」芒格，以至微軟始創人蓋茨等等，芒格更曾經毫言：「這輩子碰到的聰明人，沒有一個不是每天讀書的」。

如果孩子有良好的閱讀習慣，對書籍充滿濃厚興趣，反映孩子很大機會成為出息的人。若發現小朋友沒有閱讀習慣，父母可根據他的年齡、性格及愛好去加以培養，為他們選擇適合的書籍，並盡可能每日陪伴閱書。

【2、對抗挫折能力強】

你的孩子是否臉皮薄、抗壓能力不足呢？兒童專家指出，部分孩子不會在意別人怎麼說，在遇到困難或挫敗時，情緒會較為平穩，凸顯生活中不輕易被打倒，於逆境時甚至會作出反擊突圍，他們未來或更易捉緊機會，實現自己的目標，邁向成功。

若父母認為自己的孩子面皮不夠厚，可以提高他們的情商，因為情商是決定小朋友的人際交往能力、辦事能力、情緒管理能力及領導能力等，它比智商更為重要。哈佛大學心理學家情商之父Daniel Goleman曾說，一個成功人士的主要因素是由20%智商及80%情商構成。

【3、較早表現獨立人格】

家長們如果發現孩子在日常生活中表現得不太合群，而喜歡一個人獨處，但又沒有其他異樣的話，那未必需要過份擔心。相反，他的獨立人格未來或更易達到成功，多位名人如林肯、愛因斯坦及貝多芬等，他們小時就表現出非常的獨立個性，而專家指小朋友普遍於2歲以後就開始形成自主意識，父母可多加留意並予以適當的培養。

【4、自小做家務】

有沒有想過，家務可與成功掛鈎。哈佛大學學者在1938年對456名少年孩子追踪調查了75年，發現了小朋友自小愈愛做家務，未來就愈容易成功。

而不單只外國，內地亦做過相似的研究，《中國教育科學研究院》曾對4省約2萬個小學生進行調查，發現從小會做家務的孩子，成績會比普通孩子高出27倍。

所以，家長們平日教導小朋友時，除了留意學業成績外，亦要多多觀察其個人特質、待人處事的態度、甚至對事物的感觀等各方面，冀全方位發掘他/她的所長，並加以培養成才。