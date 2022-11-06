鄺紫珊：股市觸底仍需一段時間　不宜過分樂觀

以美國聯儲局的加息步伐，說會停止加息似乎是言之過早，11月還有美國大選，以及G20等國際重要事件，加上未來仍有進一步的加息空間，建議投資者多加注視相關動向對市場的影響。

聯儲局加息步伐雖然偏鷹，但預期加息速度也會放緩，不建議全然以鷹派解讀。市場需注意美國中期選舉很快舉行，緊接著是20國集團(G20)領袖峰會，普遍估計美國總統拜登很大機會與國家主席習近平會晤，屆時雙方討論的話題又再度牽動美股及中港股市的走勢。

聯儲局較早前有放緩加息步伐迹象，即帶動美股近期反彈，但隨着聯儲局11月會議重申持續加息、且終點利率可能高於9月預估水平，後續很大機會影響美股表現。隨各類債券債息收益上升及通脹預期下降，經濟增長趨緩，甚至最壞情況是陷入衰退風險的情況，建議尋找防禦功能較高的標的，可考慮以債券作為核心配置，選擇較高防禦的優質藍籌短期債券，以對沖經濟衰退與利率波動的風險。另外，屬於美國增長型股票，生物科技或科技產業的股票，短期波動仍大，宜採取長期定期定額策略參與布局。

有投資者可能被近期美股反彈而進場，但相信股市觸底仍需要一段時間，不宜過分樂觀。目前的反彈也可能因為之前跌得太深，而之後最終可能因為多方面不明朗因素又再下試。事實上，現時距離減息仍非常遙遠，目前服務業的通脹仍然強勁；就業市場也可能因為透過薪酬增長來擴大服務業支出，這將加劇通脹壓力，若聯儲局貨幣政策過早轉向，可能令通脹風險再持續一段更長時間。

美國這次中期選舉對股市走勢可能會有不同影響，因過去總統任期第三年出現經濟衰退是非常罕見，二次大戰以來並沒有發生過，美國經濟可能在未來1年陷入衰退，若預期發生，可能對美股本來最有利的季節性趨勢變得不明朗，建議投資者宜保持審慎及具防禦性部署。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊