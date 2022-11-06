陳樂怡：中國太保季績佳　目標價16元

美國聯儲局11月一如預期加息0.75厘，聲明首提將累積緊縮幅度及政策滯後性納入考慮因素，暗示後續加息節奏或會放慢；惟其後主席鮑威爾似乎為免過分憧憬聯儲局快將轉向，澄清討論停止加息言之尚早，終端利率或會高過預期。當局表達出即使加息步伐放緩，但政策不會立刻轉向，而加息周期或較市場預期為長，相信續支撐美匯美債高位震盪。聯儲局轉鴿炒作告一段落，內地放寬防疫方面則需要更多消息來說服市場，恒指料於15,000點爭持。

長遠而言，數據中心牽涉國家安全，近年市場份額逐步轉向3大電訊商及華為，其餘企業競爭相當激烈，利潤率偏低。因此，騰訊與聯通加強合作，有助控制成本及提升效率，另外市場解讀與國企深化合作有助降低政治風險，方便日後業內併購。惟組合資短期不預期有重大財報效益，對股價影響中性。後續留意11月中騰訊公布第三季業績，儘管業務收入如廣告、金融仍受制於經濟環境，但預計環比仍可改善，且公司加強成本控制，利潤或可超越市場悲觀預期。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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