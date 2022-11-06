郭家耀：碧瑤綠色前景可期　值得中長線關注

集團主要經營4大業務，分別為清潔、廢物處理及回收、園藝及蟲害管理。當中清潔業務佔最大收入來源，上半年收入貢獻近70%。清潔為集團的核心業務，上半年錄得可觀增長，收益按年增長42%，至約4.99億元，成功拉動集團整體總收益按年升22%至7.14億元。期內，集團獲得食環署批出7份為期3年，總值約16億元的街道清潔服務合約，分別由2022年7月1日起為沙田區、元朗區及西區，以及由2022年8月1日起為大埔區提供街道清潔服務。

為實現香港成為更清潔、更環保及可持續發展之城市，集團引入綠色創新科技，包括電動汽車、高科技消毒設施、智能清潔和物聯網(IoT)技術等。集團在手的多份清潔服務合約，為下半年提供可觀收入，加上為食環署街道清潔服務版圖將擴展至全港共7區，服務總人口超過250萬(為香港總人口的1/3)，標誌集團在香港清潔服務市場具領導的地位。

此外，疫情導致清潔服務需求增加，高利潤率的清潔服務項目，如檢疫酒店的消毒清潔服務，帶動清潔業務毛利率由去年同期的7.4%，上漲至9.7%。以上毛利率已反映高油價及高通脹的額外成本。如沒有此2項額外成本，相信清潔業務的毛利率會更為可觀。

再看收入貢獻近15%的廢物處理及回收業務，期內獲食環署2份新廢物收集服務合約，總價約1.4億元。集團為香港特區政府環境保護署服務承辦商，為香港處理超過5,000個回收點(包括塑膠、玻璃樽、金屬、廢紙)，營運多個分揀設施。集團更擁有香港最全面的塑膠回收網絡，同時亦是環保署於香港島、九龍、新界三色回收桶收集承辦商。

今年1月，集團榮獲環保署為期33個月的「塑膠回收先導計劃」服務合約，為香港東區、觀塘區及中西區提供塑膠收集服務。可是，高油價、高通脹、疫情影響回收量，令期內廢物管理及回收毛利率下降。再加上籌備及搭建回收網絡的前期成本較高，導致可能短期收入與支出不成正比。不過，隨着合約開始了一段時間，時間差問題將會改善，因此，相關業務下半年會見明顯改善。集團透過整合現有業務組合，不斷尋求具增長潛力的項目，前景可期，值得中長線關注。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)