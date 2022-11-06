【星期一‧炒啲乜】冀內地放寬防疫政策　港股有力再上？

美國聯儲局上周一如市場預期再度加息0.75厘，而最新公布的10月非農就業職位超預期新增26.1萬個，惟失業率升至3.7%，令市場減輕對聯儲局大幅加息的憂慮，美股三大指數連跌4日後反彈，於上周五(4日)齊升逾1%收市。

至於中港股市亦受惠多個利好消息，其中內地續傳出中央研放寬防疫政策，包括考慮取消國際客運航班「熔斷機制」，加上美國監管機構對首輪中概股現場審計工作提前完成，滬深三大指數收漲2%至3%，港股更收復16,000點大關，恒指一度報復式反彈逾1,100點，全周累漲1,298點或8.73%，創2011年10月以來最大單周升幅。

展望下周，除了企業季績放榜，中美將同時公布10月CPI表現，而內地外儲、進出口、以及本港第三季GDP數據將排隊出籠，都會影響市場氣氛，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，嚴控風險。

1、【鄺紫珊：股市觸底仍需一段時間 不宜過分樂觀】

2、【曜熊理財：料中國基金仍受壓 短期只宜觀望】

3、【陳樂怡：中國太保季績佳 目標價16元】

4、【葉尚志：騰訊現盤底築底迹象 上望目標280元】

5、【郭家耀：碧瑤綠色前景可期 值得中長線關注】